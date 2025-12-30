Bóvlinak minősítette a Moody’s Ratings Budapestet

Súlyos pénzügyi vészhelyzetre hívta fel a figyelmet a világ egyik legnagyobb hitelminősítője. A Moody’s Ratings további leminősítést vizionált Budapest számára. Az indokolás szerint a fővárosnak gyakorlatilag elfogyott a pénze, kétséges, hogy év végéig képes lesz-e visszafizetni az adósságait. Karácsony Gergelyék „nagyon gyenge” likviditással és bizonytalan ígéretekkel próbálják túlélni a válságot. Vajon ezúttal vállalja a felelősséget a polgármester?

Ki a hibás Karácsony Gergely szerint? Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Bóvli kategóriát kapott Budapest – mit tesz Karácsony Gergely főpolgármester?

A Moody's Ratings hitelminősítő cég egy olyan befektetői kifejezéssel élt, amely mindenkit lesokkolt. A cég Baa3-ról Ba1-re minősítette Budapest hosszú távú kibocsátói besorolását, amely a "bóvli" kategóriát jelenti. További felülvizsgálatokat terveznek az ügyben, hogy szükséges lehet-e a további leminősítés.

Ez már egyértelmű vészharang is lehetne a főpolgármesternek, aki persze most sem vállalja a felelősséget. Karácsony Gergely 2019-ben több, mint 210 milliárd forint megtakarítással vette át a fővárosi kassza kulcsait, mostanra mégis 230 milliárd mínusznál tartanak.

Aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja.

– írja Facebook posztjában Karácsony Gergely.

A csőd már nyilvánvaló, de valójában kik vitték csődbe a fővárost? Karácsony Gergely és a Tisza volt az, akik megszavazták a város csődköltségvetését, miközben a Budapest Brand kapcsán indokolatlan kiadásokra és súlyos összegekre derült fény. Elég csak a túlárazott luxusparkolásokat, meg nem valósult színházi előadásokat, vagy a már kifizetett, garázsokban porosodó szűrőbuszokat megemlíteni.

Az érthetetlen kiadások is azt mutatják, hogy Karácsony Gergely mintha nem is foglalkozna azzal, hogy a főváros csődben van. A Rákosrendezőre kiadott 50 milliárd forint, vagy a Blaha Lujza téren 15 millió forintból felállított oszlop valahogy nem fájtak a főpolgármesternek. Ráadásul a 2026-os költségvetést is úgy fogadták el a Karácsony-Tisza-Vitézy együttműködéssel, hogy a számadatok nem voltak tiszták.