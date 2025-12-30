RETRO RÁDIÓ

Bóvlinak minősítette a Moody’s Ratings Budapestet

Karácsony Gergely persze most sem vállalja a felelősséget, ujjal mutogat a kormányra. Hogyan is került csődbe a főváros?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 09:14
Módosítva: 2025.12.30. 09:29
Moody's bóvli Karácsony Gergely Budapest

Súlyos pénzügyi vészhelyzetre hívta fel a figyelmet a világ egyik legnagyobb hitelminősítője. A Moody’s Ratings további leminősítést vizionált Budapest számára. Az indokolás szerint a fővárosnak gyakorlatilag elfogyott a pénze, kétséges, hogy év végéig képes lesz-e visszafizetni az adósságait. Karácsony Gergelyék „nagyon gyenge” likviditással és bizonytalan ígéretekkel próbálják túlélni a válságot. Vajon ezúttal vállalja a felelősséget a polgármester?

Karácsony Gergely megint ujjal mutogat a kormányra; bóvli besorolást kapott Budapest
Ki a hibás Karácsony Gergely szerint? Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Bóvli kategóriát kapott Budapest – mit tesz Karácsony Gergely főpolgármester?

A Moody's Ratings hitelminősítő cég egy olyan befektetői kifejezéssel élt, amely mindenkit lesokkolt. A cég Baa3-ról Ba1-re minősítette Budapest hosszú távú kibocsátói besorolását, amely a "bóvli" kategóriát jelenti. További felülvizsgálatokat terveznek az ügyben, hogy szükséges lehet-e a további leminősítés. 

Ez már egyértelmű vészharang is lehetne a főpolgármesternek, aki persze most sem vállalja a felelősséget. Karácsony Gergely 2019-ben több, mint 210 milliárd forint megtakarítással vette át a fővárosi kassza kulcsait, mostanra mégis 230 milliárd mínusznál tartanak.

Aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja.

– írja Facebook posztjában Karácsony Gergely. 

A csőd már nyilvánvaló, de valójában kik vitték csődbe a fővárost? Karácsony Gergely és a Tisza volt az, akik megszavazták  a város csődköltségvetését, miközben a Budapest Brand kapcsán indokolatlan kiadásokra és súlyos összegekre derült fény. Elég csak a túlárazott luxusparkolásokat, meg nem valósult színházi előadásokat, vagy a már kifizetett, garázsokban porosodó szűrőbuszokat megemlíteni.

Az érthetetlen kiadások is azt mutatják, hogy Karácsony Gergely mintha nem is foglalkozna azzal, hogy a főváros csődben van. A Rákosrendezőre kiadott 50 milliárd forint, vagy a Blaha Lujza téren 15 millió forintból felállított oszlop valahogy nem fájtak a főpolgármesternek. Ráadásul a 2026-os költségvetést is úgy fogadták el a Karácsony-Tisza-Vitézy együttműködéssel, hogy a számadatok nem voltak tiszták.

Mindezzel együtt a kormány 9 milliárd forintot utalt át a fővárosnak a trolikra, épül a Diákváros és a Déli Körvasút, az új Pázmány campus, döntöttek a legforgalmasabb H5-ös HÉV felújításáról. a kormány Budapest új villamosaira is kifizetett 50+ milliárd forintot. Nem úgy tűnik, hogy a kormány sarcolja a budapestieket...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu