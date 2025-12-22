RETRO RÁDIÓ

Karácsony ezt mondassa be a hangosbemondóba: a kormány 9 milliárd forintot utalt át a fővárosnak

Karácsony saját mulasztása miatt támadja a kormányt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 15:04
Módosítva: 2025.12.22. 15:45
Szentkirályi Alexandra a Facebookon emlékeztetett: Karácsony Gergely a hétvégén írt arról, hogy hangosbemondókon keresztül fogja emlékeztetni a budapesti utasokat arra, hogy nem érkezett meg a Budapestnek járó forrás a közösségi közlekedésre. Ezzel szemben a kormány éppen a hétvégén utalt át 8,8 milliárd forintot a fővárosnak trolibuszokra.

Reméljük Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondókban!
Reméljük, Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondókban! Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Karácsony Gergely ezt nem hirdeti

A kormány az ígéretét betartva közel 9 milliárd forintot utalt át a fővárosnak trolikra!


 

Reméljük, Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondókban! Karácsony Gergely a hétvégén arról írt, hogy hangosbemondókon keresztül fogja emlékeztetni a budapesti utasokat: nem érkezett meg a Budapestnek járó forrás a közösségi közlekedésre. Ezzel szemben a kormány éppen a hétvégén utalt át 8,8 milliárd forintot a fővárosnak trolibuszokra. Ráadásul, ha a főpolgármester nem ült volna másfél hónapig a szerződésen, már sokkal korábban megérkezett volna ez a pénz. Felháborító, hogy saját mulasztása miatt támadja a kormányt, de mi csak annyit kérünk cserébe: a főpolgármester fejezze be, hogy politikai céljai érdekében túszként kezeli a budapestieket. A főváros ennél sokkal többet érdemel!

– írta Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

 

