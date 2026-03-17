Hatalmas a tömeg az egri békemeneten: Dér Heni nyitotta meg Orbán Viktor országjárását

Kaposvár után Eger következett Orbán Viktor országjárásában. A város leghíresebb terén, a Dobó István téren pedig nem más, mint maga Dér Heni indította el a rendezvényt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 18:31
A héten országjárásra indult Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hétfőn Kaposváron mondott beszédet, a mai napon pedig Eger következett. Ahogy azt már megszokhattuk a Háborúellenes Gyűlések során, a mostani országjárás alkalmával sem maradhat el a zenei produkció, amit most Dér Heni varázsolt a színpadra. Az énekesnő korábban is fellépett Orbán Viktor előtt, a Fidesz-kongresszuson és a Békemenet utáni március 15-ei ünnepi rendezvényen is.

Dér Heni Orbán Viktor előtt lépett színpadra az országjárás egri állomásán (Fotó: Mediaworks)

Dér Heni hatalmas hangulatot csinált Egerben

Óriási tömeg várta a történelmi városban Orbán Viktort, aki itt folytatta országjárását. Az emberek hangos tapsviharral fogadták a rendezvény alaphangulatát megadó énekesnőt, aki ismét megcsillogtatta lehengerlő tehetségét. Bár a közönség nem Heni miatt érkezett a Dobó István térre, mégis tátott szájjal figyelték a korábbi Sztárban Sztár All Stars győztes énekesnő előadását.

Dér Heni pedig nem akármilyen számmal kápráztatta el az egri közönséget, mivel az Eddától az Egy ez a tábor című klasszikust adta elő az énekesnő. Heni néhány napja egy színpadon is állt az együttes frontemberével, Pataky Attilával, amikor a Nemzeti Dalt adták elő a március 15-ei ünnepi rendezvényen. Természetesen Heni előadását vastaps fogatta a Dobó István téren.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
