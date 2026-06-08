„Fogalmunk sincs, mi történt” – Rejtélyes módon vesztette életét az ötéves kisfiú

Értetlenül áll egy gyászoló család Indianában, miután teljesen váratlanul életét vesztette az ötéves kisfiuk. A gyermek, Jagger Wing egy barátjánál töltötte az éjszakát május 30-án, amikor eszméletlenül találtak rá, majd ezt követően azonnal kórházba szállították, ahol nem sokkal később meghalt.

Rejtélyes módon vesztette életét az ötéves kisfiú Fotó: GoFundMe

Rejtélyes módon vesztette életét az ötéves kisfiú

Odakint játszott, a barátaival volt. Egy barátjánál aludt, amikor ez történt

– idézte fel a tragédia napját az édesanya, Alex Wing, akit mérhetetlenül bánt az is, hogy nem volt ott a gyermeke mellett.

A hírek szerint az orvosok még nem állapították meg Jagger halálának okát, mialatt a szülők vizsgálják egy lehetséges mögöttes szívbetegség lehetőségét.

A családunkban előfordultak szívproblémák. Szeretném hangsúlyozni, hogy ismerem a családi kórtörténeteket és a genetikai vizsgálatokat, és hogy ezek mennyire fontosak a megelőzésben. Azt mondták nekünk, hogy semmi sem akadályozhatta volna meg ezt, de még mindig fogalmunk sincs, mi történt

– nyilatkozta Alex, aki a férjével, Damonnal a tragédiát követően szívvizsgálatot végeztettek a másik két gyermekükön, az eredmények pedig normálisnak bizonyultak. Mindeközben az ismerősök egy GoFundeMe-oldal segítségével igyekeznek támogatást szerezni a családnak, a temetési költségek fedezésére.

Alex és Damon elképzelhetetlen veszteséggel néznek szembe hőn szeretett ötéves fiuk, Jagger elvesztése után, aki váratlanul hunyt el egy eddig ismeretlen egészségügyi ok miatt. Miközben a családjuk gyászol, az orvosi és a temetési költségekkel is szembe kell nézniük, valamint a mindennapi élet kihívásaival ebben a szívszorító időszakban

– olvasható az oldalon.

Nemrég tanult meg biciklizni. Imádott aktív lenni. Imádott mindent megkérdőjelezni, amit csak csináltunk. Szeretett mindent tudni és mindenkit megvédeni. Ő volt a nővérei legfőbb védelmezője

– hangsúlyozta Alex.

A gyászjelentés szerint Jagger temetését június 10-én, szerdán fogják megtartani – írja a People.