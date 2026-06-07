„Viszlát” – Szívszorító búcsút követően hunyt el a tündéri kisfiú

Szívszaggató történetet osztott meg az a család, aki tragikusan korán vesztette el hőn szeretett kisfiát. A négyéves Tommy Squibbs a halála előtti éjszaka felébredt a hospice-ban, ránézett az idősebb testvéreire, és elbúcsúzott tőlük. A gyermek, mivel beszélni nem tudott, jelnyelvvel még utoljára azt üzente a szeretteinek: „Viszlát”.

Tragikusan korán hunyt el a hőn szeretett kisfiú Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Szívszorító búcsút követően hunyt el a négyéves kisfiú

Tommy a 41 éves Charlie Squibbs és férje, a 43 éves Daniel harmadik fiaként jött a világra 2019-ben, és már a születésekor Down-szindrómát diagnosztizáltak nála.

Elbűvölő baba volt, olyan könnyű volt róla gondoskodni. A testvérei imádták őt

– emlékezett vissza Charlie Rochdale-ból, akinek a másik két gyermeke a most 12 éves Louie, illetve, a kilencéves Reggie.

Minden egyes nap megnevettetett minket. Nem tudott beszélni, de gyorsan megtanult jelelni. Szeretett táncolni, és széles mosolya volt, ami mindenkinek örömet szerzett, akivel csak találkozott

– tette hozzá az édesanya.

A család boldog élete akkor fordult fel fenekestül, amikor 2023 augusztusában Franciaországban nyaraltak, és észrevették, hogy Tommy nem önmaga. Hazaérve kiütések jelentek meg rajta, majd később AML-t, azaz akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála, egy agresszív fehérvérsejtrákot.

Megdöbbentünk, de igyekeztünk pozitívak maradni. Tommy elkezdte a kemoterápiát, és felváltva voltunk nála a kórházban, illetve gondoskodtunk az idősebb fiainkról

– mondta el Charlie.

Sajnálatos módon azonban kiderült, hogy a kezelés nem használ, miután egy génmutáció miatt, amely csak a Down-szindrómás gyermekeknél jellemző, a kisfiú szervezete nem reagált a kemoterápiára. Tommy egyetlen lehetősége így a csontvelő-átültetés maradt, azonban nem volt elég jó állapotban ahhoz, hogy átessen a beavatkozáson, így a család innentől tudatosan készült arra, a közeljövőben el fogják őt veszíteni.

Tudván, hogy közeledik az utolsó családi karácsonyuk, a házaspár és két idősebb fia a szentestét a kórházban töltötte, és ajándékokat bontottak ki Tommyval, mielőtt délután hazavitték volna. A kisfiú ezt követően 2024 márciusában került be egy hospice-ba.

Tudtuk, hogy kevés az idő, Tommy ellenére csupa vidámság és mosoly volt. A halála előtti éjszakán felébredt, és azt jelelte a testvéreinek, hogy »Viszlát«

– idézte fel az édesanya.