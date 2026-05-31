Különleges egybeesés: ugyanazon a napon, ugyanabban a kórházban jöttek világra a testvérpár babái

A testvérpár örül annak, hogy a gyerekeik egy szülinapon osztoznak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 12:00
kórház testvérpár szülés

Igazi családi csodaként éli meg két massachusettsi nővér, hogy gyermekeik ugyanazon a napon, ugyanabban a kórházban jöttek világra. A hozzátartozók már most „iker-unokatestvérekként” emlegetik a kicsiket.

A nővérek pár óra különbséggel szülték meg gyermekeiket
A nővérek egy kórházban, egymás mellett hozták világra kisbabáikat – Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Dalina Hanna és nővére, Jouliana Fazah május 23-án váltak édesanyává. Bár mindketten úgy érezték a terhesség alatt, hogy hasonló időben érkezhetnek meg a babáik, arra nem számítottak, hogy ugyanazon a napon szülnek majd.

A 28 éves Dalina május 22-én került kórházba, miután túllépte a kiírt szülési dátumot. Kislánya, Maria Magdalena El-Houssan végül május 23-án hajnalban, 0:34-kor született meg.

Nővére, a 33 éves Jouliana eredetileg csak azért látogatott el a kórházba, hogy megismerje újszülött unokahúgát. A látogatás után azonban váratlan fordulat következett, amikor férjével elindult hazafelé, majd az autóban elfolyt a magzatvize. A pár azonnal visszafordult a kórházba, ahol Jouliana még ugyanazon a napon, 22:09-kor világra hozta kisfiát, Jack Fazah-t.

A különleges történet a kórház dolgozóit is meglepte. A személyzet igyekezett még emlékezetesebbé tenni az élményt, ezért a két testvért egymás melletti szobákban helyezték el a szülés után.

A családtagok egész nap a két kórterem között járkáltak, miközben egyszerre két újszülött érkezését ünnepelték. A nagyszülőknek sem volt könnyű dolguk, hiszen rövid időn belül két unokával is gazdagodtak.

Az Oxford városából származó nővérek szerint gyermekeik között már a kezdetektől különleges kapcsolat lesz. A család szeretettel „iker-unokatestvéreknek” nevezi őket, és bíznak benne, hogy együtt nőnek majd fel, közös élményeket szereznek, és évről évre együtt ünnepelhetik a születésnapjukat.

A testvérek úgy érzik, ennél szebb egybeesést el sem tudtak volna képzelni, és alig várják, hogy gyermekeik egymás mellett cseperedjenek fel – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
