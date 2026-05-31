Drámai percek a levegőben: egy utas repülőgép-eltérítést kísérelt meg, azonnal őrizetbe vették

Egy Minneapolis felé tartó repülőgép kényszerleszállást hajtott végre, miután egy utas állítólag megpróbált bejutni a pilótafülkébe.

A repülőgép pilótája jelzést adott le az agresszív utasról

Május 29-én, pénteken a United Airlines UA2005-ös számú, Minneapolisba tartó járatát a wisconsini Madisonban található Dane County Regional Airport (DCRA) repülőtérre irányították át egy agresszív utas miatt. A járat helyi idő szerint este 8 órakor indult a Chicago O’Hare Nemzetközi Repülőtérről egy rutinszerű, kétórás repülésre.

A médiában megjelent hírek szerint egy azonosítatlan férfi utas, megpróbált bejutni a pilótafülkébe, ami dulakodást okozott a gépen. A United Airlines közleményében megerősítette az incidenst.

A Chicagóból Minneapolisba tartó 2005-ös United-járat biztonságosan leszállt a wisconsini Madisonban, hogy elhárítsanak egy rendbontó utassal kapcsolatos biztonsági aggályt. A járat várhatóan pénteken később folytatja útját Minneapolisba.

A pilóta állítólag a 7500-as jelzést használta az incidens során, ez a légiforgalmi jelzés egy repülőgép eltérítésére utal. Leszállás után a Dane megyei seriffhivatal kivezette az utast a repülőgépből, és őrizetbe vették. A United Airlines szerint a gépen 147 utas és hatfős személyzet tartózkodott.

Az esetben senki sem sérült meg – írja a People.