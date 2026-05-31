Soha nem látott fotók és személyes levelek kerültek elő Diana hercegnéről

Különleges gyűjtemény kerül hamarosan árverésre, amely ritka bepillantást enged Diana hercegné életének azon időszakába, amikor még távol volt a királyi családtól, a reflektorfénytől és a világhírnévtől.

Előkerültek Diana hercegné iskoláskori képei és levelei Fotó: Lusa via AFP

A személyes emlékeket egykori iskolatársa és közeli barátja, Katherine Hanbury őrizte meg. A két lány 1973 és 1977 között együtt tanult a West Heath Girls' School bentlakásos intézményében. Az évek során megőrzött fényképeket, leveleket és képeslapokat most a brit aukciós ház, a Gorringe's bocsátja árverésre július 7-én.

A kollekció egyik legértékesebb része négy olyan színes fénykép, amelyeket a nyilvánosság korábban még soha nem láthatott. A képeken a fiatal Diana látható iskolás évei alatt: két fotó a kollégiumi szobájában készült, egy másikon az iskola sportpályái előtt pózol, míg egy csoportképen diáktársaival együtt élvezi a napsütést az iskola egyik épülete előtt.

A gyűjteményben egy kézzel írt születésnapi üdvözlőkártya is helyet kapott, amelyet Diana küldött barátnőjének. Az egyszerű, személyes hangvételű üzenetet „Diana (S)” aláírással látta el.

A dokumentumok és fényképek különösen értékesek, mert egy olyan oldalát mutatják meg a későbbi hercegnének, amelyet a nyilvánosság ritkán ismerhetett meg. Ezek az emlékek még abból az időből származnak, amikor Diana hétköznapi tinédzserként élte mindennapjait.

Diana nem tartozott az iskola legjobb tanulói közé, kétszer is sikertelenül próbálta teljesíteni az érettségi vizsgákat. Végül 16 éves korában, 1977-ben hagyta el az intézményt. Ugyanebben az évben találkozott először későbbi férjével, III. Károly királlyal, bár kapcsolatuk csak évekkel később bontakozott ki.

A gyűjtemény egyik legérdekesebb darabja egy levél, amelyet Diana már walesi hercegnéként írt a nászútjáról. A levélben a néhai hercegné arról is beszámolt, hogy férjével csodálatos nászutat töltöttek együtt, amelyet végig jó idő és nyugodt tengeri körülmények kísértek.

Az árverés időpontja különösen szimbolikus, hiszen közel esik Diana és Károly 1981-es esküvőjének évfordulójához, valamint ahhoz a naphoz is, amikor a hercegné idén ünnepelné 65. születésnapját - írja a People.