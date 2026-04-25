Sötét titkok derültek ki Diana hercegné és Károly hálószobájából

Sokan hitték azt, hogy Diana hercegné élete maga a valóra vált álom, de a valóság ennél sokkal sötétebb és fájdalmasabb volt. Halála után előkerült, saját maga által rögzített diktafonfelvételek olyan nőt mutatnak be, aki a hatalmas médiafigyelem és a palota fala között teljesen egyedül maradt a problémáival. Diana nem hallgatott tovább: a bizalmas felvételeken kíméletlen őszinteséggel beszélt arról, ami a hálószobájukban történt.

Diana hercegné a diktafonjára rögzítette a legféltettebb titkait Fotó: ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

Kínzó várakozás a hálószobában

A hercegné vallomásai közül az egyik legmegrázóbb részlet a házaspár szexuális életére vonatkozik. Diana szerint a kapcsolatuk ezen része már az elején zátonyra futott, és Károly hűvössége felemésztette a mindennapjait.

A szexuális életünk is megromlott. Rendszerint háromhetente feküdtünk le egymással, amit igencsak keveselltem

– hallható a hercegné egyik visszaemlékezésében.

Ez a gépies, érzelemmentes ütemterv csak még inkább elmélyítette Diana magányát, aki hiába vágyott figyelemre és gyengédségre a férjétől.

Először Diana hercegné nővérébe volt szerelmes Károly?

Kevesen tudják, de Károly eredetileg nem Dianát szemelte ki magának. A sors furcsa fintora, hogy a herceg először Diana nővérével, Sarah-val járt. Diana ekkor még csak 16 éves volt – egy kislány, akit saját testvére mutatott be a leendő királynak. Bár a kapcsolat Sarah-val hamar véget ért, a kezdeti vonzalom árnyéka végigkísérte a későbbi házasságot.

Vérfertőzés vagy csak királyi szokás?

A királyi családok történetében nem ritka a rokonok közötti házasság, de Diana és Károly esetében ez mégis sokakat meglep. A pár ugyanis valójában unokatestvér volt – igaz, csak tizenhatodik fokon. Bár ez a távoli rokonság genetikailag nem jelentett kockázatot a közös gyerekeikre, a tény mégis különös megvilágításba helyezi a frigyüket – írja a Life.hu.

Diana hercegné története évtizedekkel a halála után is tanulságos. Egy ikon volt, egy imádott anya, de legfőképpen egy hús-vér nő, aki súlyos magánéleti terheket cipelt a hátán, miközben az egész világra mosolygott.