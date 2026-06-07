Elszólta magát Hamilton: két csapat mellett tette le a voksát

Bár hamarosan elrajtol a Forma–1-es mezőny Monacóban, a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont jelenleg egy másik sportág is izgalomban tartja. A brit pilóta az angliai Stevenage-ből származik, és Nagy-Britannia egyik legnagyobb sztársportolójának számít, így nem meglepő, hogy ami a futballt illeti, gyerekkorában az Arsenal szurkolójaként nőtt fel, és korábban beismerte, még könnyet is ejtett, amikor 22 év után először nyerték meg a Premier League-et a tavalyi szezonban.

Két csapatért is szorít Lewis Hamilton / Fotó: NurPhoto

Két csapatért is szorít Lewis Hamilton

Egy nemrég adott interjúban Hamilton elárulta, mialatt a hazájának szurkol, az ötszörös világbajnok Brazíliáért is szorítani fog a labdarúgó-világbajnokság alatt.

Számomra holtversenyben van Angliával. Őszintén szólva Brazília mindig is a kedvenc csapatom volt. Angliában nőttem fel, és imádtam nézni Brazília játékát. Azt hiszem, a színek, a kultúra miatt van. A játékosok mindig a legügyesebbeknek tűnnek, és nagyra értékelem, ahonnan jönnek. Sok játékos az utcákról érkezik, ahol cipő nélkül játszanak, és van valami egészen különleges a brazil kultúrában

– magyarázta el a brit pilóta

Hamilton Brazília iránti szeretete egyébként szorosan összefügg azzal, hogy nagy példaképe a dél-amerikai országból származó Ayrton Senna, aki tragikusan korai halála előtt három világbajnoki címet szerzett. Hamilton ráadásul az első F1-es világbajnoki győzelmét 2008-ban, Brazíliában, az Autodromo Jose Carlos Pace versenypályán szerezte, így a karrierje során számos különleges pillanatot élt át ebben az országban. Így, bár 2021-ben lovaggá is ütötték, ugyancsak nagy megtiszteltetést jelentett számára az, amikor 2022-ben Brazília díszpolgárává választották.

Komolyan úgy érzem, végre egy vagyok közületek. Őszintén szólva a legnagyobb megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek, és elfogadhatom ezt az állampolgárságot

– jelentette be az akkor mondott beszédében Lewis Hamilton, a SPORTBible beszámolója szerint.