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Gulácsi Péter és felesége fontos döntést hoztak, a gyerekeikről van szó

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A magyar futballista egy óriási problémára világított rá. Gulácsi Péter fontos üzenetet fogalmazott meg a szülők számára, a gyerekek mindennapjairól.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 09:30
Gulácsi Péter RB Leipzig egészséges életmód

A magyar válogatott korábbi, valamint az RB Leipzig jelenlegi kapusa, Gulácsi Péter a napokban a Bild gyermekegészségügyi csúcstalálkozójának vendége volt, ahol korunk egyik legégetőbb gyermeknevelési kérdéséről beszélt. A rutinos hálóőr szerint aggasztó jelenség, hogy egyre több gyermek életében a videójátékok és a képernyő előtt töltött idő kiszorítja a sportot és a mozgást.

Gulácsi Péter a következő szezonban a BL-ben szerepelhet a Lipcsével
Gulácsi Péter a következő szezonban a BL-ben szerepelhet a Lipcsével 
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi Péter szigorú a gyermekeivel

A 36 éves lipcsei kapus elárulta, hogy ő és felesége tudatosan igyekeznek megelőzni ezt: két fiuk, Dominik és Vince kizárólag hétvégente nézhet tévét, akkor is legfeljebb napi fél órát.

A feleségemmel gyakran észrevesszük, hogy a fiainkat túl sok inger éri. Erre a mozgás a legjobb megoldás, egyszerűen ki kell vinni őket a szabadba. Utána kifáradva, de boldogan térnek haza, és ismét képesek a fontos dolgokra koncentrálni

– fogalmazott Gulácsi a német Bildnek.

A magyar válogatottól egy évvel ezelőtt visszavonult kapus nemcsak saját példájával igyekszik ösztönözni a fiatalokat az aktív életmódra. Az elmúlt években rendszeresen vett részt táborokban és gyermekedzéseken, ahol személyesen igyekezett átadni a mozgás szeretetét. 

A sport iránti szeretet elképesztően fontos, és meg kell próbálnunk egész életükben megőrizni ezt a gyerekekben. Nem veszíthetjük el őket a videojátékok miatt.

Gulácsi szerint számos tényező áll amögött, hogy sok családban háttérbe szorul a rendszeres testmozgás.

Túl sok a stressz, túl sok a munka. De nem veszíthetjük szem elől a lényeget. A szülők sokkal jobban tudják, milyen veszélyeket rejtenek a közösségi oldalak. Nekünk van felelősségünk ebben. Az, ha a videójátékok veszik át a valódi társas kapcsolatok helyét, rendkívül veszélyes

mondta Gulácsi, aki arra is kitért, hogy a közelgő labdarúgó-világbajnokság remek lehetőség arra, hogy újabb generációkat inspiráljon a sportolásra.

 

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