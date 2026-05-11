Meglepő helyen bukkant fel Gulácsi Péter és Orbán Willi az átmulatott éjszaka után

Gulácsi Péter szerdai, 36. születésnapja után is tartogatott bőven ünnepelnivalót a múlt hét az RB Leipzig számára. Pénteken összegyűltek a 10 évvel azelőtt a német Bundesliga-élvonalba feljutott lipcsei labdarúgók, edzők és más stábtagok, hogy aztán másnap már együtt szurkolják ki az utódok St. Pauli elleni győzelmét (2-1) és ezzel a Bajnokok Ligája-szereplés jogát. A fontos győzelemből Orbán Willi góllal vette ki a részét, míg Gulácsi a kispadig jutott – a szombat estétől vasárnap hajnalig tartó ünneplésben viszont mindketten főszereplők voltak egy népszerű szórakozóhelyen, hiszen Lukas Klostermann-nal együtt ők a tíz évvel ezelőtti és a mostani csapatnak is tagjai. Másnap mégis fitten és vidáman jótékonykodtak.

A világ legnagyobb jótékonysági futóversenye, a Wings for Life lipcsei állomásán Ole Werner vezetőedző és Orbán rajtoltatták el a mintegy 2800 futót (köztük többek között Jürgen Kloppot és több RB-focistát).

Más társaival együtt Gulácsi vizet és almát, banánt osztogatott a futóknak.

Az akció célja a gerincvelő-sérülések gyógyítására irányuló őssejtkutatások támogatása; a nevezési díjak és adományok 100%-a ezt szolgálja.

Orbán Willi korában ennél is aktívabban tett az ügyben. Miután már 2017-ben regisztrált az őssejtdonorok közé, 2023 februárjában választották ki egy ismeretlen, rászoruló embertársa életének megmentésére (ehhez 12 tulajdonságuknak kellett egyeznie). Napokig nem edzhetett az injekciós előkezelések miatt, majd azért hagyta ki abban a szezonban egyedüliként az Union Berlin elleni bajnokit, mert a meccs helyett Drezdába utazott, ahol öt órán át tartott a vérvételhez hasonló őssejtadományozása.