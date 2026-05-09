Óriási az öröm, Gulácsi és Orbán csapata visszajutott a BL-be

Orbán Willi kezdőként lépett pályára, míg Péter Gulácsi a kispadon kapott helyet. Az RB Leipzig 2-1-re legyőzte a St. Paulit a Bundesliga 33. fordulójának meccsén, így év kihagyás után ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 17:25
Módosítva: 2026.05.09. 17:26
Orbán Willi a kezdőcsapatban kapott helyet, míg Gulácsi Péter a kispadról figyelte a mérkőzést. Az RB Leipzig Schlager góljával szerzett vezetést az első félidő végén, majd a fordulás után Orbán is betalált. A vendégek a 86. percben szépítettek, ezzel pedig beállítva a 2-1-es végeredményt. A siker különösen nagy öröm a két magyar játékos számára, hiszen a Lipcse egy év kihagyás után ismét kivívta a Bajnokok Ligája-szereplést.

Orbán Willi (középen) gólt szerzett, az RB Leipzig 1 év kihagyás után ismét BL-ben szerepelhet Fotó: picture alliance

Újra BL-ben az RB Leipzig

A német együttes a St. Pauli legyőzésével matematikailag is bebiztosította Bajnokok Ligája-indulását. A Lipcse jövő szombaton 15:30-tól a Freiburg otthonában zárja a bajnoki szezont, így Gulácsi Péter és Orbán Willi alighanem ma este hazai közönség előtt megünnepli a BL-szereplés kiharcolását.

 

