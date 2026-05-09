Óriási az öröm, Gulácsi és Orbán csapata visszajutott a BL-be
Orbán Willi kezdőként lépett pályára, míg Péter Gulácsi a kispadon kapott helyet. Az RB Leipzig 2-1-re legyőzte a St. Paulit a Bundesliga 33. fordulójának meccsén, így év kihagyás után ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet.
Orbán Willi a kezdőcsapatban kapott helyet, míg Gulácsi Péter a kispadról figyelte a mérkőzést. Az RB Leipzig Schlager góljával szerzett vezetést az első félidő végén, majd a fordulás után Orbán is betalált. A vendégek a 86. percben szépítettek, ezzel pedig beállítva a 2-1-es végeredményt. A siker különösen nagy öröm a két magyar játékos számára, hiszen a Lipcse egy év kihagyás után ismét kivívta a Bajnokok Ligája-szereplést.
Újra BL-ben az RB Leipzig
A német együttes a St. Pauli legyőzésével matematikailag is bebiztosította Bajnokok Ligája-indulását. A Lipcse jövő szombaton 15:30-tól a Freiburg otthonában zárja a bajnoki szezont, így Gulácsi Péter és Orbán Willi alighanem ma este hazai közönség előtt megünnepli a BL-szereplés kiharcolását.
