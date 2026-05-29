Bóka János: Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe?

A politikus kiemelte, hogy érdeklődéssel várják a megállapodás részleteit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 16:48
Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? - tette fel a kérdést Facebook-oldalán Bóka János. A politikus kiemelte, hogy "Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migráció paktumot elfogadta. Ez rossz hír."

De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt.

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban?

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban?

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia és- üzemanyagárakkal kapcsolatban?

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban?

Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni.

Érdeklődéssel várjuk.

A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz-ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. 

A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?

- fejtette ki Bóka János.

