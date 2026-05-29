Zelenszkij és Magyar Péter ukrán barátja fogadta Kijevben Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergely is átvehette Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a Savior City díjat — azt az elismerést, amelyet olyan városok kapnak, amelyek az orosz–ukrán háború kezdetétől valódi segítséget nyújtottak Ukrajnának. Zelenszkij elnök beszédében külön kiemelte, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával. Ez már csak azért sem állja meg a helyét, mert az Orbán-kormány Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtotta az ukrán menekültek számára a háború kitörésekor. Magyarország több mint 100 milliárd forintnyi humanitárius segítséget nyújtott a háború ukrán áldozatai részére, többek között ingyenes utazási lehetőséget és egészségügyi ellátást is igénybe vehettek.

Tseber Roland (jobbra), Magyar Péter ukrán kémbarátja fogadta Kijevben Karácsony Gergely főpolgármestert. A férfi 2025-ben tiltották ki Magyarországról

Budapest főpolgármesterének kijevi látogatásáról beszámolt az a Tseber Roland is, akit 2025-ben tiltottak ki Magyarországról kémkedés miatt. Ő az a kárpátaljai politikus, aki Magyar Péter kijevi útját is szervezte 2024-ben, és aki a jelek szerint a kapcsolattartó volt a Tisza Párt és Zelenszkij között. Mint később kiderült, Magyar Péter az ukrajnai látogatása során feltehetően találkozott az ukrán elnökkel is, a Tisza Párt elnöke ezt azonba tagadta. Egy videóban Zelenszkij viszont elismerte a találkozót:

Tseber és Karácsony feltehetően magyar nyelven folytattak megbeszélést, azt azonban homály fedi, hogy a főpolgármester miként értette meg magát az ukrán elnökkel, Budapest vezetője ugyanis nem beszélt angolul.

Óvóhelyre kellett menekíteni Karácsony Gergelyt

A főpolgármester látogatására azután került sor, hogy Oroszország az elmúlt évek leghevesebb támadássorozatát indította Kijev ellen. Ennek pedig még kedden is érezhető nyomai voltak, Karácsony Gergelyt például légiriadó miatt óvóhelyre kellett menekíteni.

A főpolgármester egyébként több posztban is eldicsekedett a díjjal, amit Zelenszkijtől kapott: