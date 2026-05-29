Kifakadt a Stranger Things sztárja: így nyaral a férje

A Stranger Things című Netflix.sorozat sztárja elárulta, hogy miben különbözik a férjével közös nyaralásuk más házaspárok vakációjától. Millie Bobby Brown felfedte férje, Jake Bongiovi egyik legidegesítőbb szokását.

A Stranger Things sorozat sztárja, Millie Bobby Brown elárulta férje bosszantó szokását (Fotó: Cat Morley)

A Stranger Things sztárja számára nem egyszerű a nyaralás

A Stranger Things és az Enola Holmes sztárja, Millie Bobby Brown elárulta, van, amit nehezen képes férje, Jake Bongiovi kapcsán tolerálni. Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi két éve házasodott össze, és ritkán mesél a magánéletéről. Ezért is szokatlan,hogy Millie Bobby Brown nemrég elárult egy meglepő titkot kettejükről.

Kiderült, hogy amikor ketten nyaralni mennek, a színésznő férje szinte semmit sem pakol az útra. Még ruhát sem.

Mikor az ember nyaralni megy annyi minden van a fejében, a tisztálkodószerektől kezdve a telefontöltőig minden, de az egyik legtermészetesebb a ruha. Nos, Jake-re ez nem vonatkozik.

A férjem soha, de soha nem csomagol ruhát. Szóval, amikor elutazunk, nekem van egy hatalmas bőröndöm, nála pedig nincs semmi, csak a telefonja – ráadásul töltőt sem nagyon hoz, mindig az enyémet lopja el

– fedte fel Millie férje, Jake furcsa szokását.

Csakhogy ruha nélkül nem lehet nyaralni, hiszen nem viselheti minden nap ugyanazt az ember. Ezzel Jake is így van.

„Aztán fogja a számítógépét, és azt mondja: »Mill, nincs semmi ruhám«, mire én: »Nem mondod, Sherlock, hiszen nem csomagoltál semmit«, ő meg erre: »Ja, hát nem is tudom, lehet, hogy csak el kellene mennem itt vásárolni« – és itt csőbe is húz” – idézi a sztár szavait az Unilad.

Hozzátette, hogy mivel Jake nem pakol ruhát, az a szokása, hogy ahol nyaralnak, ott bevásárol. Ráadásul, mint azt korábban Millie Bobby Brown elárulta, ő inkább a középkategóriás bevásárlóközpontokat választja, míg férje inkább a drágább helyeken szeret vásárolni.