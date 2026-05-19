Millie Bobby Brown akaratlanul elárulhatta kislánya nevét

A szemfüles Instagram-felhasználók úgy vélik, hogy rájöttek Millie Bobby Brown kisbabájának nevére, annak ellenére, hogy a színésznő nem szerette volna nyilvánosságra hozni sem a nagyközönség, sem a rajongók előtt.

Lelepleződött Millie Bobby Brown kislányának neve? Fotó: Cat Morley

A rajongók biztosak benne, hogy rájöttek Millie Bobby Brown kislányának nevére

A 22 éves Stranger Things sztárja tavaly üdvözölte kislányát a családban, amikor ő és férje, Jake Bongiovi úgy döntöttek, hogy alig egy évvel az esküvőjük után örökbe fogadnak egy gyermeket. Azok a rajongók, akik azt remélték, hogy bepillantást kaphatnak a sztárpár szülői mindennapjaiba, sajnos csalódniuk kellett. Ugyanis úgy döntöttek, hogy családi életüket teljes mértékben magánügyként kezelik, ahogyan a gyermekük nevét is. Azonban a rajongók úgy vélik, hogy a színésznő véletlenül elárulhatta kislányának a nevét egy Instagram-bejegyzésben.

Ahogyan arról már korábban beszámoltuk, Millie Bobby Brown május 16-án egy fürdőruhás fotót tett közzé a híres képmegosztó oldalon. A sokszínű gyöngyös nyaklánc mellett az Emmy-díjra jelölt színésznő egy egyszerű, nyomtatott fémbetűs nevet is viselt, amelyről sok rajongó úgy gondolja, hogy gyermekének a neve lehet. Az ékszeren pedig ez áll: Ruth, amit azonnal kislánya nevének értelmeztek, és egy izgatott követő azonnal fel is tette a kérdést:

„A nyakláncán az áll, hogy Ruth! A baba neve??!! Annyira aranyos!”

Néhány tájékozottabb rajongó azonban rámutatott, hogy a nyaklánc valójában egy szép gesztus is lehet: tisztelgés a színésznő 2020-ban elhunyt nagymamája, Ruth emléke előtt. Bár ez egyértelműnek tűnhet, mások továbbra is úgy vélik, hogy a titokzatos kislányának a nevét viseli a nyakában.

„Lehet, hogy a babáját róla nevezte el, szóval…” - jegyezte meg valaki, míg más rajongók további bizonyítékokra mutattak rá, amelyek a gyermek lehetséges nevére utaltak.

2025 augusztusában, nem sokkal azután, hogy bejelentették az úgy családtagot, a színésznő megmutatott egy fotót, amelyen a telefontokján három feltűnő betű volt látható: „R”, „W” és „B”. A rajongók úgy vélik, hogy ez az „R” a „Ruth”-ra utalhatott.