Változtak a kerékpárszállítási lehetőségek a BKK-nál: íme minden fontos tudnivaló
Mely járatokra lehet kétkerekűvel jelenleg felszállni? Milyen szabályokat kell közben betartani? Hogyan alakult át a BKK kerékpárszállítási szabályzata? Mutatjuk a részleteket!
Az utóbbi időszak járműpark-bővítései – az új CAF-villamosok, elektromos buszok és MaxiMidi autóbuszok forgalomba állása – miatt a kerékpárszállítási szabályok is módosultak a BKK-nál. Így lehet jelenleg bringát szállítani a fővárosban!
Így változtak a kerékpárszállítási szabályok a BKK-nál
A BKV és az ArrivaBus közötti üzemeltetési átrendeződések közvetlen hatással vannak arra, hogy mely vonalakon és milyen feltételekkel szállíthatunk kerékpárt a fővárosban. A legfontosabb aktuális változások a következők:
- májustól újra felszállhatunk biciklivel a 110-es, a 112-es és a 139-es autóbuszokra,
- a 212-es járatcsaládon átmenetileg nem érhető el a kerékpárszállítási szolgáltatás,
- a 17-es és a 61-es villamosokon a kerékpárszállítási lehetőség korlátozódott, így ezeken a járatokon kizárólag hétfőtől péntekig megengedett a biciklik szállítása,
- a nyári hónapoktól kezdve a BKK további új járatok bevonását tervezi a kerékpárszállítási rendszerbe.
Mely járatokon lehet jelenleg kerékpárt szállítani?
Kerékpárt kizárólag azokon a járműveken szabad szállítani, amelyek ajtaja mellett megtalálható a kerékpáros piktogram. Fontos tudni, hogy egy adott vonalon nem minden jármű alkalmas a szállításra, ezért indulás előtt mindig ellenőrizni kell a piktogram meglétét, vagy használni a BudapestGO alkalmazást, amely előre jelzi az érkező jármű típusát.
Hétköznapi járatlista
- Autóbuszok: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 21A, 29, 57, 65, 65A, 87, 87A, 91, 102, 110, 111, 112, 128, 129, 137, 139, 155, 156, 165, 187, 221, 237, 257, 291
- Villamosok és kötöttpályás járatok: 1, 1A, 12, 14, 17, 19, 28, 28A, 41, 56, 56A, 59, 59A, 59B, 60 (Fogaskerekű), 61
Hétvégi és ünnepnapi járatlista
- Autóbuszok: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 29, 57, 65, 65A, 87, 87A, 91, 102, 110, 112, 128, 129, 137, 139, 155, 156, 165, 187, 221, 237, 257, 291
- Villamosok és kötöttpályás járatok: 12, 14, 28, 28A, 37A, 41, 59, 59A, 60 (Fogaskerekű)
Hétvégén az 1-es, 1A, 17-es, 19-es, 56-os, 56A és 61-es vonalakon a kerékpárszállítás nem megengedett! Az 1-es, 14-es, 17-es, 19-es, 56-os, 56A és 61-es villamosok vonalán jelenleg kizárólag a régebbi típusú, magaspadlós villamosokon (pl. Tatra szerelvények) lehet kerékpárt szállítani. Az alacsonypadlós CAF és Combino villamosokon egyelőre nincs rá lehetőség.
Hol és hogyan szállítható a kerékpár az egyes járműtípusokon?
A különböző járműfajtákon eltérő helyeket jelöltek ki a kerékpárok elhelyezésére, és a maximálisan szállítható darabszám is változó:
Jármű típusa
Kijelölt helyszín
Maximális kapacitás
Rögzítési mód
|Autóbuszok
|Második / középső ajtónál (babakocsi-tárolóhely)
|1 db / jármű
|Beépített ipari tépőzárakkal (Modulo buszoknál 3 db tépőzár)
|Tatra villamosok
|A vezetőállás nélküli kocsivégeken
|1 db / kocsi (2 kocsis szerelvénynél: 2 db, 3 kocsisnál: 3 db)
|Utastérben elhelyezett ipari tépőzárakkal
|Fogaskerekű (60-as villamos)
|A hegy felőli kocsi hátsó ajtajánál
|Max. 16 db / vonat
|Kijelölt tárolóterület szerint
|HÉV-szerelvények
|A középső kocsi egyik végén lévő szabad területen
|4 db / szerelvény
|Kijelölt biztonságos terület
|A HÉV-szerelvények esetében a peronon felfestett kerékpáros piktogram mutatja meg előre, hogy melyik ajtónál kell várakozni a beszálláshoz. Más kocsirészben a szállítás szigorúan tilos, még akkor is, ha a kijelölt hely megtelt.
Milyen szabályokat kell betartani utazás közben?
A kerékpárszállítás során a biztonság és az utasok nyugalma az elsődleges. Az alábbi szigorú működési szabályok betartása minden kerékpáros számára kötelező:
- egy utas kizárólag egyetlen darab kerékpárt szállíthat,
- a kerékpár maximális mérete nem haladhatja meg a 180x130x70 centimétert (hosszúság/magasság/szélesség),
- tilos a speciális kialakítású (például cargo/teher-, vagy tandem) kerékpárok szállítása,
- olyan kerékpárok sem szállíthatók villamoson, amelyek formájuk miatt nem rögzíthetők a kihelyezett tépőzárakkal (pl. fekvő kerékpárok / recumbent).
Milyen jegy vagy bérlet szükséges a kerékpárszállításhoz?
A kerékpár szállításához külön érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkezni a saját utazási jogosultságon felül. Ez lehet vonaljegy, gyűjtőjegy, vagy a D14-es kompon rév kerékpárjegy. Aki érvényes Budapest-bérlettel rendelkezik, vagy jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult (pl. életkor alapján), az egy darab kerékpárt teljesen díjmentesen szállíthat a BKK járatain (valamint a HÉV-en Budapest közigazgatási határán belül). A járatokon a Kerékpár Országbérlet is használható. A kis méretű, legfeljebb 41 cm külső kerékátmérőjű kerékpárok (pl. gyerekbiciklik), a rollerek, valamint mérethatár nélkül az összecsukott kerékpárok díjtalanul, kézipoggyászként szállíthatók bármelyik járművön-áll a BKK szabályzatában.
