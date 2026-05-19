Változtak a kerékpárszállítási lehetőségek a BKK-nál: íme minden fontos tudnivaló

Az utóbbi időszak járműpark-bővítései – az új CAF-villamosok, elektromos buszok és MaxiMidi autóbuszok forgalomba állása – miatt a kerékpárszállítási szabályok is módosultak a BKK-nál. Így lehet jelenleg bringát szállítani a fővárosban!

Így módosultak a kerékpárszállítási lehetőségek májustól a fővárosi járműveken. / Fotó: MTI/MTVA /Mediaworks archívum

Így változtak a kerékpárszállítási szabályok a BKK-nál

A BKV és az ArrivaBus közötti üzemeltetési átrendeződések közvetlen hatással vannak arra, hogy mely vonalakon és milyen feltételekkel szállíthatunk kerékpárt a fővárosban. A legfontosabb aktuális változások a következők:

májustól újra felszállhatunk biciklivel a 110-es, a 112-es és a 139-es autóbuszokra,

a 212-es járatcsaládon átmenetileg nem érhető el a kerékpárszállítási szolgáltatás,

a 17-es és a 61-es villamosokon a kerékpárszállítási lehetőség korlátozódott, így ezeken a járatokon kizárólag hétfőtől péntekig megengedett a biciklik szállítása,

a nyári hónapoktól kezdve a BKK további új járatok bevonását tervezi a kerékpárszállítási rendszerbe.

Mely járatokon lehet jelenleg kerékpárt szállítani?

Kerékpárt kizárólag azokon a járműveken szabad szállítani, amelyek ajtaja mellett megtalálható a kerékpáros piktogram. Fontos tudni, hogy egy adott vonalon nem minden jármű alkalmas a szállításra, ezért indulás előtt mindig ellenőrizni kell a piktogram meglétét, vagy használni a BudapestGO alkalmazást, amely előre jelzi az érkező jármű típusát.

Hétköznapi járatlista

Autóbuszok: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 21A, 29, 57, 65, 65A, 87, 87A, 91, 102, 110, 111, 112, 128, 129, 137, 139, 155, 156, 165, 187, 221, 237, 257, 291

Villamosok és kötöttpályás járatok: 1, 1A, 12, 14, 17, 19, 28, 28A, 41, 56, 56A, 59, 59A, 59B, 60 (Fogaskerekű), 61

Hétvégi és ünnepnapi járatlista

Autóbuszok: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 29, 57, 65, 65A, 87, 87A, 91, 102, 110, 112, 128, 129, 137, 139, 155, 156, 165, 187, 221, 237, 257, 291

Villamosok és kötöttpályás járatok: 12, 14, 28, 28A, 37A, 41, 59, 59A, 60 (Fogaskerekű)

Hétvégén az 1-es, 1A, 17-es, 19-es, 56-os, 56A és 61-es vonalakon a kerékpárszállítás nem megengedett! Az 1-es, 14-es, 17-es, 19-es, 56-os, 56A és 61-es villamosok vonalán jelenleg kizárólag a régebbi típusú, magaspadlós villamosokon (pl. Tatra szerelvények) lehet kerékpárt szállítani. Az alacsonypadlós CAF és Combino villamosokon egyelőre nincs rá lehetőség.

Hol és hogyan szállítható a kerékpár az egyes járműtípusokon?

A különböző járműfajtákon eltérő helyeket jelöltek ki a kerékpárok elhelyezésére, és a maximálisan szállítható darabszám is változó: