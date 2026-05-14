Teljesen átalakul a Mester utca: erre számíthatunk a következő hónapokban a környéken
Május 13-án megkezdődnek a munkálatok, amik minden közlekedőre hatással lesznek. Egy időre korlátozzák a gyalogos forgalmat és az autósok sebességét is. Ezt érdemes tudni a Mester utca felújításáról!
Megkezdődött a Mester utca a komplex megújítása a Ferencvárosban. A Ferenc körút és a Haller utca közötti szakasz nemcsak új aszfaltot kap, hanem teljesen új arculatot is: zöldebb, csendesebb és biztonságosabb lesz. A munkálatok azonban jelentős forgalmi változásokkal járnak. Mutatjuk, melyek ezek!
Meddig tart majd a Mester utca felújítása?
A tényleges forgalmi korlátozások május 13-án, szerdán kezdődtek az előkészítő munkálatokkal. Május 14-én, csütörtökön már a bontókalapácsoké a főszerep: elindul az első ütem, amelyben az útpálya és a járdák bizonyos részeit veszik birtokba a munkagépek. A teljes projekt előreláthatólag 2027 nyaráig tart, így érdemes hosszú távú türelemre berendezkedni. A beruházás célja, hogy a jelenleg túlzsúfolt, sokszor zajos utca visszakapja közösségi funkcióját, és a tranzitforgalom helyett az ott lakók, a gyalogosok és a fenntartható közlekedési módok kerüljenek előtérbe.
Mire számítsanak a következő időszakban az autósok?
A gépjárművel közlekedők számára ez az időszak nem lesz könnyű. A legfontosabb változás, hogy a munkaterület mellett a sebességet egységesen 30 km/órára korlátozzák. Emellett az első ütemben a sávok lezárása miatt az autók jellemzően a villamosvágányokon haladhatnak majd. Ez elkerülhetetlenül torlódásokhoz és a menetidő jelentős növekedéséhez vezet. A kereszteződések átépítésekor a Mester utca hetekre egyirányú lesz a Tinódi utca és a Liliom utca között (a Ferenc körút irányába). Ebben az időszakban a Haller utca felé a Liliom utca–Vaskapu utca–Ipar utca útvonalon lehet kerülni. A Viola utca a Balázs Béla utca felől ugyancsak zsákutcává válik, így az átmenő forgalom itt megszűnik. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, autósként messziről kerülje el a Mester utcát. Alternatív útvonalként az Üllői utat vagy a Soroksári utat érdemes választani.
Hogyan közlekedhetnek a gyalogosok a környéken?
A gyalogos útvonalak is módosulnak. Az első ütemben a Liliom utca és az Ipar utca között (páratlan oldal), valamint a Bokréta utca és a Thaly Kálmán utca között (páros oldal) zajlanak járdaépítési munkák. Az érintett járdákat lezárják, a közlekedést fizikai elemekkel elválasztott ideiglenes folyosókon biztosítják. Az üzletek és lakóházak kapuihoz ideiglenes átvezetéseken keresztül lehet majd bejutni. További fontos változás, hogy a munkák miatt a Molnár Ferenc Általános Iskola előtti Mobi-pont ideiglenesen megszűnik.
Hogyan érinti a felújítás a tömegközlekedést?
A villamosforgalom folyamatossága prioritás, különösen, mivel 2025 óta már modern, alacsonypadlós CAF-villamosok is járnak az 51A vonalon. A felújítás során az infrastruktúrát ezekhez a modern járművekhez igazítják, biztosítva az akadálymentes ki- és beszállást. A későbbi ütemek forgalmi változásairól a BKK folyamatos tájékoztatást ígér.
Milyen lesz a környék a munkálatok elkészültével?
A tervek szerint 2027-re a Mester utca Budapest egyik legélhetőbb pontjává válik:
- a Márton utca és a Liliom utca között teljesen elválasztott, biztonságos védett kerékpárút jön létre,
- több lesz a zöldfelület, mivel új fákat telepítenek, és növelik a növénykazetták számát is,
- új zebrák épülnek a Thaly Kálmán utcánál és a villamosmegállóknál,
- a vendéglátóhelyek számára új teraszlehetőségek nyílnak, az üzleteknek pedig dedikált rakodóhelyeket alakítanak ki, hogy ne a forgalmat zavarják,
- a modern burkolat csökkenti majd a zajt, a teljes szakasz pedig babakocsival és kerekesszékkel is könnyen átjárható lesz.
