Teljesen átalakul a Mester utca: erre számíthatunk a következő hónapokban a környéken

Megkezdődött a Mester utca a komplex megújítása a Ferencvárosban. A Ferenc körút és a Haller utca közötti szakasz nemcsak új aszfaltot kap, hanem teljesen új arculatot is: zöldebb, csendesebb és biztonságosabb lesz. A munkálatok azonban jelentős forgalmi változásokkal járnak. Mutatjuk, melyek ezek!

A Mester utca felújítása várhatóan 2027-ig tart majd (Fotó: Google Maps)

Meddig tart majd a Mester utca felújítása?

A tényleges forgalmi korlátozások május 13-án, szerdán kezdődtek az előkészítő munkálatokkal. Május 14-én, csütörtökön már a bontókalapácsoké a főszerep: elindul az első ütem, amelyben az útpálya és a járdák bizonyos részeit veszik birtokba a munkagépek. A teljes projekt előreláthatólag 2027 nyaráig tart, így érdemes hosszú távú türelemre berendezkedni. A beruházás célja, hogy a jelenleg túlzsúfolt, sokszor zajos utca visszakapja közösségi funkcióját, és a tranzitforgalom helyett az ott lakók, a gyalogosok és a fenntartható közlekedési módok kerüljenek előtérbe.

Mire számítsanak a következő időszakban az autósok?

A gépjárművel közlekedők számára ez az időszak nem lesz könnyű. A legfontosabb változás, hogy a munkaterület mellett a sebességet egységesen 30 km/órára korlátozzák. Emellett az első ütemben a sávok lezárása miatt az autók jellemzően a villamosvágányokon haladhatnak majd. Ez elkerülhetetlenül torlódásokhoz és a menetidő jelentős növekedéséhez vezet. A kereszteződések átépítésekor a Mester utca hetekre egyirányú lesz a Tinódi utca és a Liliom utca között (a Ferenc körút irányába). Ebben az időszakban a Haller utca felé a Liliom utca–Vaskapu utca–Ipar utca útvonalon lehet kerülni. A Viola utca a Balázs Béla utca felől ugyancsak zsákutcává válik, így az átmenő forgalom itt megszűnik. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, autósként messziről kerülje el a Mester utcát. Alternatív útvonalként az Üllői utat vagy a Soroksári utat érdemes választani.

Hogyan közlekedhetnek a gyalogosok a környéken?

A gyalogos útvonalak is módosulnak. Az első ütemben a Liliom utca és az Ipar utca között (páratlan oldal), valamint a Bokréta utca és a Thaly Kálmán utca között (páros oldal) zajlanak járdaépítési munkák. Az érintett járdákat lezárják, a közlekedést fizikai elemekkel elválasztott ideiglenes folyosókon biztosítják. Az üzletek és lakóházak kapuihoz ideiglenes átvezetéseken keresztül lehet majd bejutni. További fontos változás, hogy a munkák miatt a Molnár Ferenc Általános Iskola előtti Mobi-pont ideiglenesen megszűnik.