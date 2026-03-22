Elönti a kutyapisi a Mester utcát, a környék bűzlik a szennytől

Kutyapiszokban úszik Ferencváros, a lakók szinte minden nap fertőtlenítik az utcát, de így sem tudnak megszabadulni a fekáliától és a szagtól, ami a környéket jellemzi. A Mester utca környékén lévő társasház lakója Kriszti, lelkiismeretesen takarítja a falat, a csodában bízva, hogy a fertőtlenítő elriasztja az ebeket. Mindhiába a kutyapisi mindennapos probléma marad.

Kutyapisi a Mester utcában. Bűz és fekália mindenhol Fotó: olvasói

Elönti a kutyapisi a Ferencvárost

A Tinódi utca és az Ipar utca környéke rettenetes képet mutat reggelente, Kriszti rá is csodálkozik a TikTok videójában, viccesen fogalmazza meg a látottakat, de valójában forr benne az indulat:

Jaj de szép! Jaj de régen láttam ilyet! Ezeket mondom a videóban, amit már sok ezren láttak. Ne tudd meg, hogy miket küzdök a kutyapisivel. Ahogy bemegyünk a házba, minden szép és jó de, ha kilépünk onnan borzalmas körülmények fogadnak. Nálunk normálisak a lakók, mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot is, és egy tiszta, rendes házról beszélünk. De a külső falunk leírhatatlan

- meséli Kriszti felháborodva.

Hiába takarítják a lakók a falakat, ugyanúgy néznek ki napról napra Fotó: olvasói



Kriszti szinte minden nap ecetezi és fertőtleníti a ház külső falát, ennek ellenére a kutyák mégis odacsinálnak nap, mint nap.

Nem értem, hogy a gazdik miért nem húzzák odébb a kutyákat, mit gondolnak, kik laknak ezekben a házakban? Azt hiszik, hogy majd az eső lemossa? Ha egyszer egy kutyapisi valahol megjelenik, akkor az vonzza a többi kutyát, és ezt nem értik meg az emberek. Őrület. És amennyi vizelet megjelenik egy-egy napon, hát az elmondhatatlan. Biztos, hogy nem csivaváktól származnak, hanem nagy testű kutyáktól

- teszi hozzá az asszony, aki számtalan videón mutatja be azt is, hogy a Ferencváros nem csak kutyavizeletben úszik, de szemétben is.

Virágágyás a Ferencvárosban. Vajon milyen növény nő ki ebből a földből? Fotó: magán album

Kriszti azt mondja, már kínjában teszi fel a videókat, mert fogalma sincs, mit kellene tennie.

Most szaladgáljak be az önkormányzatra a Baranyi Krisztinához? Egy polgármesterhez? Vagy a Karácsony Gergelyhez? Nekik pontosan kellene tudni, hogy a járdákat tisztítani kellene. A Fővárosi Önkormányzatot se érdekli, hogy úszunk már szinte a koszban. Én nem érek rá arra, hogy hivatalosan megkeressem őket, két kisgyerekem, férjem, munkám van. Régen itt jártak kis gépekkel lemosni a szennyet, de hosszú évek óta nem láttam hasonlót a környéken.

- fejezi be csalódottan Kriszti.