RETRO RÁDIÓ

Figyelem: ez a népszerű étrendkiegészítő felgyorsítja az Alzheimer-kór kialakulását

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A világon milliókat érinthet a probléma. A demencia és az Alzheimer-kór elsősorban az idős emberek rettegett betegsége.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 19:00
Alzheimer-kór étrend kiegészítő demencia

Az Alzheimer-kór gyorsabb kialakulásához vezethet egy népszerű ízületi készítmény. Egy kutatás mutatta ki, hogy a készítmény nagyban hozzájárulhat a betegség kialakulásához már azoknál is, akik enyhe kognitív zavarral küzdenek.

A népszerű étrend-kiegészítő hozzájárulhat az Alzheimer-kór gyorsabb kialakulásához
A népszerű étrend-kiegészítő hozzájárulhat az Alzheimer-kór gyorsabb kialakulásához
Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Az Alzheimer-kór kialakulását erősíti fel a glükozamin 

Világszerte milliók szedik a glükozamin tartalmú étrend-kiegészítőket, amelyek az ízületi fájdalmak és ízületi gyulladások kezelésében segítenek. Egy friss kutatás azonban kimutatta, hogy a készítmény hozzájárulhat az Alzheimer-kór gyorsabb kialakulásához. 

A Floridai Egyetem kutatói fedezték fel, hogy azok az Alzheimer-kóros betegek, akik glükozamint szedtek, 25 %-kal nagyobb eséllyel vesztették életüket öt éven belül, mint azok, akik nem fogyasztották a készítményt. Emellett azoknál is nagyobb körben mutatták ki a betegség teljes kialakulását, akik enyhe kognitív zavarban szenvedtek. 

A kutatás során több mint 24 ezer demenciában szenvedő és 41 ezer enyhe kognitív zavarral élő beteg adatait elemezték. Az eredmények összefüggést mutattak a betegség súlyosbodása és a glükozamin fogyasztása között, azonban Ramon Sun, a Floridai Egyetem biokémia és molekuláris biológia tanszékének docense hangsúlyozta, hogy ez még nem az ok-okozati kapcsolat bizonyítéka, ehhez kontrollált kísérletekre volna szükség. 

Fontos a további kutatás 

A kutatók állatkísérleteket is végeztek, amelyben az Alzheimerhez hasonló tüneteket produkáló egereket vizsgáltak. Az egészséges egereknél nem tapasztaltak változást, míg a beteg állatoknál a glükozamintermelésben szerepet játszó enzimek gátlása javulást mutatott, míg a glükozamin adagolása rontotta a memóriát. 

Eredményeink arra utalnak, hogy az anyagcsere megváltozása jelentős szerepet játszik az Alzheimer-kór előrehaladásában, és az anyagcsere-zavar kezelése fontos kiegészítője lehet a jelenlegi, plakkokra és fehérje-lerakódásokra fókuszáló megközelítéseknek

 – mondta Sun professzor, a kutatással kapcsolatban.

Sun kiemelte, hogy a további kutatás fontos, ugyanis a glükozamin széles körben elérhető, sokszor még vényköteles készítményként is. Az Alzheimer-kór során a sejtek felszínén lévő cukorláncok rendellenesen felhalmozódik, emiatt a fehérjék működése megzavarodik, amely miatt memóriaveszteség és sejtpusztulás alakulhat ki. Ezt a folyamatot hiperglikozilációnak nevezik. 

Az új eredmények aggodalomra adhatnak okot, ezzel szemben egy 2023-as kutatás ellentétes eredménnyel zárult, és amely szerint a glükozamin nemhogy növeli, de csökkenti a demencia kialakulását, olvasható a LADbible cikkében

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu