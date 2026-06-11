Figyelem: ez a népszerű étrendkiegészítő felgyorsítja az Alzheimer-kór kialakulását
A világon milliókat érinthet a probléma. A demencia és az Alzheimer-kór elsősorban az idős emberek rettegett betegsége.
Az Alzheimer-kór gyorsabb kialakulásához vezethet egy népszerű ízületi készítmény. Egy kutatás mutatta ki, hogy a készítmény nagyban hozzájárulhat a betegség kialakulásához már azoknál is, akik enyhe kognitív zavarral küzdenek.
Az Alzheimer-kór kialakulását erősíti fel a glükozamin
Világszerte milliók szedik a glükozamin tartalmú étrend-kiegészítőket, amelyek az ízületi fájdalmak és ízületi gyulladások kezelésében segítenek. Egy friss kutatás azonban kimutatta, hogy a készítmény hozzájárulhat az Alzheimer-kór gyorsabb kialakulásához.
A Floridai Egyetem kutatói fedezték fel, hogy azok az Alzheimer-kóros betegek, akik glükozamint szedtek, 25 %-kal nagyobb eséllyel vesztették életüket öt éven belül, mint azok, akik nem fogyasztották a készítményt. Emellett azoknál is nagyobb körben mutatták ki a betegség teljes kialakulását, akik enyhe kognitív zavarban szenvedtek.
A kutatás során több mint 24 ezer demenciában szenvedő és 41 ezer enyhe kognitív zavarral élő beteg adatait elemezték. Az eredmények összefüggést mutattak a betegség súlyosbodása és a glükozamin fogyasztása között, azonban Ramon Sun, a Floridai Egyetem biokémia és molekuláris biológia tanszékének docense hangsúlyozta, hogy ez még nem az ok-okozati kapcsolat bizonyítéka, ehhez kontrollált kísérletekre volna szükség.
Fontos a további kutatás
A kutatók állatkísérleteket is végeztek, amelyben az Alzheimerhez hasonló tüneteket produkáló egereket vizsgáltak. Az egészséges egereknél nem tapasztaltak változást, míg a beteg állatoknál a glükozamintermelésben szerepet játszó enzimek gátlása javulást mutatott, míg a glükozamin adagolása rontotta a memóriát.
Eredményeink arra utalnak, hogy az anyagcsere megváltozása jelentős szerepet játszik az Alzheimer-kór előrehaladásában, és az anyagcsere-zavar kezelése fontos kiegészítője lehet a jelenlegi, plakkokra és fehérje-lerakódásokra fókuszáló megközelítéseknek
– mondta Sun professzor, a kutatással kapcsolatban.
Sun kiemelte, hogy a további kutatás fontos, ugyanis a glükozamin széles körben elérhető, sokszor még vényköteles készítményként is. Az Alzheimer-kór során a sejtek felszínén lévő cukorláncok rendellenesen felhalmozódik, emiatt a fehérjék működése megzavarodik, amely miatt memóriaveszteség és sejtpusztulás alakulhat ki. Ezt a folyamatot hiperglikozilációnak nevezik.
Az új eredmények aggodalomra adhatnak okot, ezzel szemben egy 2023-as kutatás ellentétes eredménnyel zárult, és amely szerint a glükozamin nemhogy növeli, de csökkenti a demencia kialakulását, olvasható a LADbible cikkében.
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