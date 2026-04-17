Tökéletes védekezés demencia ellen: szakértők szerint egy élvezetes napi szokás lehet a válasz

Egy közel 11 ezer, 70 év feletti felnőtt bevonásával készült vizsgálat szerint azoknál, akik rendszeresen hallgatnak zenét, 39 százalékkal alacsonyabb a demencia kockázata. A kutatást a Monash University végezte, és az eredmények arra is rámutattak, hogy a zenehallgatók jobb kognitív teljesítményt nyújtanak, valamint hatékonyabban emlékeznek a mindennapi eseményekre.

Megvan a tökéletes megoldás a demencia kockázatának csökkentésére Fotó: Freepik

Nemcsak a zenehallgatás, hanem az aktív zenélés is előnyös lehet: a hangszeren játszók esetében 35 százalékkal alacsonyabb kockázatot mértek, míg azoknál, akik mindkettőt rendszeresen végzik, 33 százalékos csökkenést figyeltek meg.

A zene lehet a válasz a demencia ellen

A szakemberek szerint a zene azért lehet különösen hatékony, mert egyszerre több agyi területet aktivál. Ez támogatja a memóriát, az érzelmi feldolgozást és a figyelmet is. Emellett feltételezések szerint elősegítheti új idegi kapcsolatok kialakulását, valamint dopamin felszabadulást idézhet elő – ez az anyag kulcsszerepet játszik a kognitív funkciók fenntartásában, és csökkenése összefügg az olyan betegségekkel, mint az Alzheimer-kór.

A zene és a művészetek összességében erős védőhatással bírnak az agy egészségére

– mondta David A. Merrill geriátriai pszichiáter. Szerinte a jól begyakorolt minták és élmények sokáig megmaradnak, ezért a betegek gyakran képesek reagálni ismerős dallamokra még előrehaladott állapotban is.

Kutatások azt is kimutatták, hogy még a háttérben szóló zene is pozitív hatással lehet, és különösen erős reakciót vált ki az olyan dalok hallgatása, amelyek személyes emlékekhez kötődnek. Ezek az élmények intenzíven aktiválják az agy memória- és érzelmi központjait, ami hozzájárulhat a kognitív ellenállóképességhez.

Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így nem bizonyít ok-okozati összefüggést. A kutatók szerint azonban az eredmények következetessége erős alapot ad további vizsgálatokhoz.

Az eddigi tapasztalatok alapján a legnagyobb előnyt azok élvezik, akik minden nap hallgatnak zenét. A hatás tovább erősödhet, ha a zenehallgatás más, az agy egészségét támogató tevékenységekkel – például mozgással, társas kapcsolatokkal vagy mentális munkával – párosul.