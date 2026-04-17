Tökéletes védekezés demencia ellen: szakértők szerint egy élvezetes napi szokás lehet a válasz
Egy friss kutatás szerint a mindennapi zenehallgatás nemcsak a hangulatot javítja, hanem az agy egészségére is komoly hatással lehet: akár közel 40 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét.
Egy közel 11 ezer, 70 év feletti felnőtt bevonásával készült vizsgálat szerint azoknál, akik rendszeresen hallgatnak zenét, 39 százalékkal alacsonyabb a demencia kockázata. A kutatást a Monash University végezte, és az eredmények arra is rámutattak, hogy a zenehallgatók jobb kognitív teljesítményt nyújtanak, valamint hatékonyabban emlékeznek a mindennapi eseményekre.
Nemcsak a zenehallgatás, hanem az aktív zenélés is előnyös lehet: a hangszeren játszók esetében 35 százalékkal alacsonyabb kockázatot mértek, míg azoknál, akik mindkettőt rendszeresen végzik, 33 százalékos csökkenést figyeltek meg.
A zene lehet a válasz a demencia ellen
A szakemberek szerint a zene azért lehet különösen hatékony, mert egyszerre több agyi területet aktivál. Ez támogatja a memóriát, az érzelmi feldolgozást és a figyelmet is. Emellett feltételezések szerint elősegítheti új idegi kapcsolatok kialakulását, valamint dopamin felszabadulást idézhet elő – ez az anyag kulcsszerepet játszik a kognitív funkciók fenntartásában, és csökkenése összefügg az olyan betegségekkel, mint az Alzheimer-kór.
A zene és a művészetek összességében erős védőhatással bírnak az agy egészségére
– mondta David A. Merrill geriátriai pszichiáter. Szerinte a jól begyakorolt minták és élmények sokáig megmaradnak, ezért a betegek gyakran képesek reagálni ismerős dallamokra még előrehaladott állapotban is.
Kutatások azt is kimutatták, hogy még a háttérben szóló zene is pozitív hatással lehet, és különösen erős reakciót vált ki az olyan dalok hallgatása, amelyek személyes emlékekhez kötődnek. Ezek az élmények intenzíven aktiválják az agy memória- és érzelmi központjait, ami hozzájárulhat a kognitív ellenállóképességhez.
Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így nem bizonyít ok-okozati összefüggést. A kutatók szerint azonban az eredmények következetessége erős alapot ad további vizsgálatokhoz.
Az eddigi tapasztalatok alapján a legnagyobb előnyt azok élvezik, akik minden nap hallgatnak zenét. A hatás tovább erősödhet, ha a zenehallgatás más, az agy egészségét támogató tevékenységekkel – például mozgással, társas kapcsolatokkal vagy mentális munkával – párosul.
A szakértők szerint tehát érdemes a zenehallgatást beépíteni a mindennapokba, különösen olyan formában, amely érzelmileg is jelentőséggel bír – írja a Your Tango.
