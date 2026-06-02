Forró vallomás: Sydney Sweeney ragaszkodott a meztelenséghez

Az Eufória alkotója, Sam Levinson állítása szerint a Cassie Howardot alakító Sydney Sweeney nyomást gyakorolt rá, hogy karakterének meztelen jeleneteit is belevegyék a sorozatba, miközben a rajongók heves reakcióival szemben próbált meg védekezni.

Felháborodtak a rajongók az Eufória befejező évadán Fotó: AFP

Az Eufória alkotója szerint Sydney Sweeney kényszerítette a meztelen jelenetekre

A harmadik, és minden bizonnyal utolsó, évadban Sydney Sweeney karaktere több jelenetben is meztelenül látható, beleértve egy meztelen fétisjelenetekből álló montázst is, mivel Cassie Howard OnlyFans-modellként kezdte meg karrierjét a sorozatban. Néhány rajongó azonban úgy érezte, hogy a sorozat túlságosan szexualizálta Cassie-t, és kritizálta Sam Levinsont a választott irány miatt.

Az amerikai televíziós producer azonban egy podcast-műsorban elmondta, hogy ez valójában Sydney Sweeney döntése volt:

„Amikor először megírtam, azt gondoltam: 'Nos, talán leforgathatnánk mindezt úgy, hogy ne legyen benne meztelenség.' Beszéltem vele, és azt mondtam: 'Talán vannak módszerek arra, hogy bizonyos dolgokat megkerüljünk a felvételek során?' Rám nézett, és azt mondta: 'Viccelsz? Hiszen egy OnlyFans-modellt játszom. Te most azt mondod, hogy ezt valahogy megkerüljük?’ Én pedig azt feleltem: 'Igen, oké, igazad van.' Szóval mindig megbeszéljük, mi a legjobb a karakter számára.”

A podcastben hozzátette, hogy Sydney teljesen félelemtől mentes színész és rendkívül profi. Sam Levinson így fogalmazott: „Imádok vele dolgozni, mert a színészi játékában óriási rugalmasság rejlik.”

A rajongók azonban elég hevesen reagáltak a jelenetekre. A sorozat kritikusai azzal érveltek, hogy ezzel Cassie-t megalázzák. A producer így reagált a negatív reakciókra:

„Erősen hiszem, hogy a legjobb, legőszintébb alakítások akkor születnek, amikor a színész szabadnak és biztonságban érzi magát. Így lehet nagyszerű alakítást elérni. Ha bármilyen feszültség van, az érzelmek elzáródnak, és akkor ez nem lehetséges."

Úgy tűnik Sydney Sweeney sem hagyta szó nélkül a kritikákat és az Instagramon megosztott egy sor kulisszák mögötti fotót az utolsó évadból, a kép alá ezt írta: „Ezt hívják... színészkedésnek.”