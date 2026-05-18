Sydney Sweeney mellei: elképesztő titkot árult el a szexi színésznő

Az Eufória című sorozat sztárja őszintén beszélt a testképével kapcsolatos korábbi problémáiról. A figyelemre méltó idomairól ismert színésznőt egykor csábította a gondolat, hogy olyan beavatkozáson essen át, melynek köszönhetően a mellei egy melltartómérettel kisebbek lennének. Sydney Sweeney mellei majdnem kisebbek lettek: a sztár középiskolásként plasztikai műtétet akart.

Sydney Sweeney mellei egykor komoly komplexusokat okoztak a színésznőnek Fotó: AFP

A Glamour UK-nak adott interjúban Sydney Sweeney így nyilatkozott:

„Mutassátok meg, amit kaptatok! Legyetek büszkék rá! Szeressétek őket! Amikor középiskolás voltam, kényelmetlenül éreztem magam a nagy mellméretem miatt, és azt mondogattam, amikor 18 leszek, mellkisebbítő műtétet fogok csináltatni, hogy kisebbek legyenek.”

Ám a színésznő édesanyja közbelépett, hogy megakadályozza a tervét. Ezt mondta a lányának: „Ne csináld, az egyetemen megbánnád! Sydney pedig, aki azóta pedig nem nézett vissza, kifejtette: „Annyira örülök, hogy nem tettem meg! Szeretem őket. Ők a legjobb barátaim. Mindenki teste gyönyörű. Amikor magabiztos vagy és a belsődet kitölti a boldogság, az mások számára is igazán látható.”

Az Eufória című tévésorozat színésznője már korábban is beszélt a melleiről, és őszintén mesélt a testképzavarairól, amelyeket a növekvő mellmérete okozott: „A hatodik osztályban már 32DD-s melltartót hordtam, és soha nem éreztem magam magabiztosnak. Soha nem volt olyan ruhám, amiben jól éreztem volna magam, és csak el akartam rejtőzni.”

Sydney Sweeney akkor vált közismertté, amikor elnyerte Cassie Goward karakterét az HBO Eufória című sorozatában. Ez segített a szőke bombázónak elfogadni önmagát, és ráébresztette, hogy a magabiztosságban valójában hatalmas erő rejlik, hiszen minden test a maga nemében csodálatos – számolt be róla a Daily Star.