Mindenki erről beszél: Sydney Sweeney a külsejével sokkolta a rajongókat!

A rajongók álla leesett, amikor meglátták a hollywoodi sztár, Sydney Sweeney legújabb nyilvános megjelenését, melyben szinte alig lehet rá ismerni az Eufória 3. évadának premierjén.

Sydney Sweeney ismét gondoskodott arról, hogy róla beszéljen mindenki / Fotó: Brianna Bryson

Sydney Sweeney egy új oldalát mutatta meg a rajongóknak

A szexi színésznő a tőle megszokott módon a fülledt, nőies idomait szereti kihangsúlyozni a nyilvános és online terepeken, azonban az Eufória 3. évadának premierjén teljesen másik oldalát mutatta meg az esemény fotósainak. A buja színésznő most nem az idomai hangsúlyozására tette a fókuszt, hanem sokkal visszafogottabb és tőle szokatlan eleganciájával nyűgözött le mindenkit. Minden szem rászegeződött annak ellenére, hogy sokkal angyalibb és érettebb külsővel lépett a kamerák elé.

A színésznő pompásan festett a 2007-es, hófehér színű. archív Pierre Cardin-ruhájában, ami szigorúan követte Sydney testvonalait. A strasszokkal kirakott masnis öv, és a szokatlan köpenyszerű megoldás még angyalibbá tette a színésznő megjelenését. Továbbá az egyszerűbb ékszerek és a slingback magassarkú viselése is ezt a vonalat erősítette- írja az Origo.