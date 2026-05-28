Orbán Viktor: Ez komoly kockázatot jelent
Orbán Viktor köszönetet mondott Hajdu tábornoknak a munkájáért.
Mint ismert, Magyar Péter szerdai nappal felmentette pozíciójából Hajdu János tábornokot, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját. Magyar hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. A Hajdu János felmentéséről szóló miniszterelnöki határozat a kedd esti Magyar Közlönyben is megjelent.
Ezzel kapcsolatban szólalt meg Orbán Viktor a közösségi oldalán. Nemcsak köszönetet mondott Hajdu János szolgálataiért, de leszögezte, szerinte az eltávolítása komoly kockázatot jelent.
Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre