Orbán Viktor: Ez komoly kockázatot jelent

Mint ismert, Magyar Péter szerdai nappal felmentette pozíciójából Hajdu János tábornokot, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját. Magyar hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. A Hajdu János felmentéséről szóló miniszterelnöki határozat a kedd esti Magyar Közlönyben is megjelent.

Ezzel kapcsolatban szólalt meg Orbán Viktor a közösségi oldalán. Nemcsak köszönetet mondott Hajdu János szolgálataiért, de leszögezte, szerinte az eltávolítása komoly kockázatot jelent.