Szoboszlai Dominik címlapra került a teljesítményével, ezt mondták róla

Szoboszlai Dominik fotójával a címlapon jelentette meg évértékelő cikkét az egyik legnagyobb liverpooli focisportál. A csalódást keltő szezon végén ugyanis arra keresték a választ: mégis ki volt a legjobb a csapatból?

Szoboszlai Dominik címlapra került a teljesítményével

A This Is Anfield annak a 21 liverpooli focistának a szezonbeli teljesítményét értékelte, akik legalább 15 alkalommal pályára léptek az összes sorozatot figyelembe véve. A lista élén pedig nem más, mind a Vörösök magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik végzett.

Nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominik az első a listán, miután kiváló szezont produkált és a többiek alulteljesítettek körülötte. Az Arsenal és a Manchester City ellen lőtt szabadrúgásgóljai kiemelkedő pillanatok voltak, és sokakkal ellentétben csodálatra méltó munkamorálról tett tanúbizonyságot a legtöbb héten

– írta a szakportál a 25 éves magyar labdarúgóról, aki tehát nem véletlenül került fel a címlapfotóra.

Szoboszlai Dominik mögött a mindössze 17 éves Rio Ngumoha végzett a második helyen, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a csapatkapitány, Virgil van Dijk került fel. A Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos az előkelő nyolcadik helyen végzett.

Kerkez Milos első szezonja a Liverpoolban nem volt tökéletes, de számos jel utalt arra, hogy jó lesz. Egy kiszámíthatatlan kezdés után szépen jött fel, és megbízható balhátvéd opciónak tűnt

– fogalmazott a cikk a magyar védőről.