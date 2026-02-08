Szoboszlai hatalmas gólt lőtt, majd összeomlott

Az Arsenal után a Manchester City ellen is bombagólt lőtt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik. A Liverpool-Manchester City meccs sokáig eseménytelen volt, aztán sűrűsödtek az események. Előbb a a 74. percben Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból. A City annyira nem vette komolyan a magyar játékost, hogy csak két emberes sorfallal készültek.

Szoboszlai gólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: Liverpool FC

A bombagól után jöttek a City percei, előbb Bernardo Silva egyenlített, itt a portugál játékos Szoboszlai Dominik miatt nem állt lesen. Szoboszlai arca az eset után árulkodó volt, kis híján elsírta magát. A végén jött a csattanó, Erling Haaland büntetőjével már a City vezetett 2-1-re. A 100.percben Szoboszlai egy biztos manchesteri gólt szeretett volna megakadályozni, visszahúzta Erling Haalandot, ezért a magyar játékos piros lapot kapott.

Liverpool-Manchester City: történelmi tett

A Manchester City közel száz év után érte el azt, hogy oda-vissza megverte a Liverpoolt a Premier League-ben. A csapat ősszel 3-0-ra verte a Vörösöket.