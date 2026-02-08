RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai hatalmas gólt lőtt, majd összeomlott

Szoboszlai Dominik főszereplő volt az angol szuperrangadón. A Liverpool-Manchester City meccsen a magyar focista bombagólt lőtt, aztán hátul rontott, végül nagyt mentett, de piros lapot kapott. A City idegenben 2-1-re nyerte meg a rangadót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 19:35
szoboszlai dominik manchester city liverpool fc

Az Arsenal után a Manchester City ellen is bombagólt lőtt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik. A Liverpool-Manchester City meccs sokáig eseménytelen volt, aztán sűrűsödtek az események. Előbb a a 74. percben Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból. A City annyira nem vette komolyan a magyar játékost, hogy csak két emberes sorfallal készültek.

Szoboszlai gólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City meccsen
Szoboszlai gólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: Liverpool FC

A bombagól után jöttek a City percei, előbb Bernardo Silva egyenlített, itt a portugál játékos Szoboszlai Dominik miatt nem állt lesen. Szoboszlai arca az eset után árulkodó volt, kis híján elsírta magát. A végén jött a csattanó, Erling Haaland büntetőjével már a City vezetett 2-1-re. A 100.percben Szoboszlai egy biztos manchesteri gólt szeretett volna megakadályozni, visszahúzta Erling Haalandot, ezért a magyar játékos piros lapot kapott. 

Liverpool-Manchester City: történelmi tett

A Manchester City közel száz év után érte el azt, hogy oda-vissza megverte a Liverpoolt a Premier League-ben. A csapat ősszel 3-0-ra verte a Vörösöket. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
