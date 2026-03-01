A Liverpool sztárja csapdába esett Abu-Dzabiban az iráni légicsapások miatt

Abu-Dzabiban rekedt Graeme Souness, a Liverpool egykori középpályása, az iráni légicsapások miatt, a sztár közösségimédia-felületén közölte, hogy a feje fölött hallotta a hangos durranásokat.

A Liverpool egykori focistája nem tud haza utazni Fotó: Freepik/Illusztráció

A Liverpool volt focistája bajban van?

Az egész Perzsa-öböl térségben káosz robbant ki szombat reggel, az Egyesült Arab Emírségek több térsége került támadások kereszttüzébe, köztük Dubaj, Abu- Dzabi, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar és Kuvait.

Irán és az Egyesült Államok között elmérgesedett halálos csapás következtében, az országrész a kora reggeli órákban Izraellel közös csapást mért. A régióban több ezer külföldi nyaraló tartózkodott. Graeme Souness nagykövetként járt az Egyesült Arab Emírségekben, de a reptéren fennakadásokat tapasztalt.

Jelenleg a Közel-Keleten, az abu-dzabi repülőtéren vagyok, hadd adjak egy gyors betekintést abba, hogy hol is vagyok. Ez az én gépem. Amivel vissza kell mennem az Egyesült Királyságba

– osztotta meg a Liverpool egykori labdarúgója. Hozzátette, hogy annak idején anyukája mindig türelemre intette.

„Anyám azt mondta: »fiam, bárhol is járj, melletted sosem unalmas az élet«; nos, most itt vagyok ezen a repülőtéren, és elég hangos robbanásokat hallunk – ezek pedig éppen rakétaelhárítók, amik egy amerikai bázisra kilőtt rakétákat semmisítenek meg.”

Az Instagramon közzétett másik videójában a 72 éves férfi elárulta, hogy a támadások ellenére szerencsésnek mondhatja magát, azokkal ellentétben, akiket elértek a támadások.

A dubaji Palm Jumeriah Fairmont Hotel például áldozatává esett a támadásoknak, felgyújtva az épület belsejét. A dubaji médiairodák szerint négy ember sérült meg a támadásban, mentők is érkeztek a helyszínre.

A labdarúgó elmondta, hogy még mindig hallanak robbanásokat, a járatukat törölték, így feladták. Hozzátette, hogy hagyják ezt elülni, addig bejelentkeznek egy szállodába, aztán meglátják mi lesz.