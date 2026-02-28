Ennek az Újpest-verésnek nagyon nem örülnek a Fradinál
Nehéz meccset nyert meg otthon az NB I listavezetője. A Győr-Újpest bajnokin 2-1-re győzött a hazai csapat.
Szombaton talán még a ferencvárosi szurkolók is a nagy rivális lila-fehéreknek szurkoltak. A Győr-Újpest NB I-es meccs előtt a hazaiak 3 ponttal vezették a tabellát a címvédő előtt. Egy szerencsés góllal az Újpest szerzett vezetést, a Győr azonban fordított. Az Újpest 2-1-es vereségének most a Ferencvárosnál sem örülnek, mivel ebben a fordulóban nem tudnak faragni a hátrányukon.
