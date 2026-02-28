RETRO RÁDIÓ

Ennek az Újpest-verésnek nagyon nem örülnek a Fradinál

Nehéz meccset nyert meg otthon az NB I listavezetője. A Győr-Újpest bajnokin 2-1-re győzött a hazai csapat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28.
győr fradi újpest

Szombaton talán még a ferencvárosi szurkolók is a nagy rivális lila-fehéreknek szurkoltak. A Győr-Újpest NB I-es meccs előtt a hazaiak 3 ponttal vezették a tabellát a címvédő előtt. Egy szerencsés góllal az Újpest szerzett vezetést, a Győr azonban fordított. Az Újpest 2-1-es vereségének most a Ferencvárosnál sem örülnek, mivel ebben a fordulóban nem tudnak faragni a hátrányukon.

2-1-es hazai siker a Győr-Újpest meccsen Fotó: Mediaworks

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu