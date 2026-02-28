„Jó lenne a kiesésből kimaradni" - az újpesti legenda félti a lila-fehéreket

Az ETO parkban rendezik legpatinásabb párharcot ebben a körben, mivel a két csapat 142 egymás elleni NB I-es mérkőzésnél tart, amelyből az Újpest hatvanat megnyert, ellenben a zöld-fehérek csak 45-öt, míg 37-szer döntetlent játszottak. Borbély Balázs vezetőedző együttese tíz forduló óta veretlen, a legtöbb gólt (47) szerezte eddig az idényben. Az Újpest két hazai sikerrel némileg eltávolodott a kiesőzónától, de idegenben legutóbb december közepén nyert bajnokit. A győriekkel egy alkalommal bajnok Keglovich László felszabadultan vélekedett a Győr-Újpest NB I-es találkozó (szombat, 19.30, TV: m4Sport) előtt az esélyekről.

Győr-Újpest: Borbély Balázs csapata vezeti a tabellát Fotó: Dömötör Csaba

Sokat bukhat a Győr-Újpest meccsen a vendégcsapat

Az utóbbi kilenc fordulóban hét győzelem mellett mindössze két döntetlen számlál az ETO FC. Mi ez, ha nem remek tény? Amellett hogy három pont előnnyel vezetünk a címvédő FTC előtt, a fiúk látványos játékkal kiszolgálják a szurkolóinkat is

– fogalmazott a 87 esztendős olimpiai bajnok Keglovich, aki számos párviadalt vívott az újpestiek Tű becenevű szélsőjével, Zámbó Sándorral. Máig emlékezik azokra a lövőcseles megoldásra, amelyekre csak a lila-fehér szélső volt képes.

Az említett 81 esztendős Zámbó megjegyezte, Keglovich mellett Szániel Jánossal is késhegyre menő harcokat vívott.

Kezd új fazont felvenni az Újpest, amit igazol a legutóbbi fordulóban a DVTK ellen szerzett 2-1-es diadalunk. Egyre rámenősebb az együttesünk, ezért egy pont megszerzését valószínűsítem, ami számunkra győzelemmel érne fel. A kiesés elleni viaskodás meglepő végeredményeket szül, és ebből a körből nekünk jó lenne kimaradni

– vélekedett az Eb-4. helyezett, 33-szoros válogatott Zámbó Sándor.