„Szinte a Verebes-féle időszakot idézik” - csodájára járnak a győri álomfutballnak

Őszinte örömmel szemlélte Borbély Balázs labdarúgó-együttesének produkcióját a 85 esztendős Keglovich László, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese, győri legenda. Az ETO négy fordulót követően hatodik helyezett az élvonalban.

A Győr remekel Borbély Balázs vezetésével - Fotó: Nemzeti Sport

Már-már a Verebes József-féle időszakot idézte az ETO a Hungária úton. Szinte nem is volt gyenge pontja. Miután az MTK 4-2-re felzárkózott, könnyedén váltott ritmust, jöttek az újabb találatok, egyik szebb volt, mint a másik. Különösen a lövések pontossága tetszett, a kényszerítő passzokban pedig ellenfelük fölé nőttek Vitális Milánék. Persze ehhez a 7-2-höz kellett egy gyenge MTK is

- mondta a Metropolnak az 1963 őszi magyar bajnokság aranyérmese, három Magyar Népköztársasági Kupát nyert győri legenda, aki balszélsőként és jobbhátvédként is megállta a helyét. Azt reméli, az ETO tartalékolt gólt csütörtökre is, amikor Győrben fogadja az osztrák Rapidot a Konferencia-liga rájátszásának első összecsapásán.

"Emlékszem, amikor kiruccantunk a Rába ETO-val osztrák területre előkészületi meccseket játszani, még az is megesett, hogy az Európa-hírű Austria Wiennek rúgtunk három gólt" – elevenítette fel ausztriai emlékeit az ötkarikás aranyérmes.