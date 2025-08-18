RETRO RÁDIÓ

„Szinte a Verebes-féle időszakot idézik” - csodájára járnak a győri álomfutballnak

Jelentős különbségű győzelmet aratott a Győr labdarúgó-csapata az NB I negyedik fordulójában a fővárosban, 7-2–re nyert az MTK ellen.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.18. 19:00
labdarúgás MTK bajnoki ETO FC kiütés

Őszinte örömmel szemlélte Borbély Balázs labdarúgó-együttesének produkcióját a 85 esztendős Keglovich László, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese, győri legenda. Az ETO négy fordulót követően hatodik helyezett az élvonalban.

Borbély Balázs
A Győr remekel Borbély Balázs vezetésével - Fotó: Nemzeti Sport

Már-már a Verebes József-féle időszakot idézte az ETO a Hungária úton. Szinte nem is volt gyenge pontja. Miután az MTK 4-2-re felzárkózott, könnyedén váltott ritmust, jöttek az újabb találatok, egyik szebb volt, mint a másik. Különösen a lövések pontossága tetszett, a kényszerítő passzokban pedig ellenfelük fölé nőttek Vitális Milánék. Persze ehhez a 7-2-höz kellett egy gyenge MTK is

- mondta a Metropolnak az 1963 őszi magyar bajnokság aranyérmese, három Magyar Népköztársasági Kupát nyert győri legenda, aki balszélsőként és jobbhátvédként is megállta a helyét. Azt reméli, az ETO tartalékolt gólt csütörtökre is, amikor Győrben fogadja az osztrák Rapidot a Konferencia-liga rájátszásának első összecsapásán. 

"Emlékszem, amikor kiruccantunk a Rába ETO-val osztrák területre előkészületi meccseket játszani, még az is megesett, hogy az Európa-hírű Austria Wiennek rúgtunk három gólt" – elevenítette fel ausztriai emlékeit az ötkarikás aranyérmes.

 

