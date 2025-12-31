Orbán elhagyta Európát, egzotikus helyen tölti a szilvesztert
Nem volt ínyére a fagyos magyar tél. Orbán Willi Afrikában vakációzik, de az edzéssel ilyenkor sem áll le.
Míg Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos rögtön az újév első napján tétmérkőzést játszik a Premier League-ben, a többi magyar futballista pihenéssel tölti az ünnepeket. Gulácsi Péter és Varga Barnabás melegebb éghajlaton lazít, de Orbán Willi sem marad le: a magyar válogatott és az RB Leipzig rutinos középhátvédje egzotikus környezetben búcsúztatja az évet.
Orbán Willi Afrikába utazott
A Lipcse 33 éves futballistája a kontinens tőlünk legtávolabb eső országában, a Dél-afrikai Köztársaságban piheni ki az őszi szezont.
Feltöltődés Dél-Afrikában
– írta a galériájához.
Ugyanakkor Orbán nem csupán pihenéssel tölti az időt: fotóinak felén a konditeremben bukkan fel. Szükség is van arra, hogy edzésben maradjon, hiszen csapata a negyedik helyen áll a német élvonalban, és hatalmas harcban van a dobogós helyekért. Orbánék legközelebb január 10-én lépnek újra pályára a Bundesligában.
Orbán Willi csapattársa, Gulácsi Péter is a trópusokon tölti az ünnepeket családjával:
Minden meccsnap ünnepnek számít
