Orbán elhagyta Európát, egzotikus helyen tölti a szilvesztert

Nem volt ínyére a fagyos magyar tél. Orbán Willi Afrikában vakációzik, de az edzéssel ilyenkor sem áll le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 14:45
Orbán Willi RB Leipzig vakáció feltöltődés

Míg Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos rögtön az újév első napján tétmérkőzést játszik a Premier League-ben, a többi magyar futballista pihenéssel tölti az ünnepeket. Gulácsi Péter és Varga Barnabás melegebb éghajlaton lazít, de Orbán Willi sem marad le: a magyar válogatott és az RB Leipzig rutinos középhátvédje egzotikus környezetben búcsúztatja az évet.

Orbán Willi a Bajnokok Ligája indulásért küzd a Lipcsével
Orbán Willi a Bajnokok Ligája indulásért küzd a Lipcsével Fotó: Maryam Majd

 

Orbán Willi Afrikába utazott

A Lipcse 33 éves futballistája a kontinens tőlünk legtávolabb eső országában, a Dél-afrikai Köztársaságban piheni ki az őszi szezont.

Feltöltődés Dél-Afrikában

– írta a galériájához.

Ugyanakkor Orbán nem csupán pihenéssel tölti az időt: fotóinak felén a konditeremben bukkan fel. Szükség is van arra, hogy edzésben maradjon, hiszen csapata a negyedik helyen áll a német élvonalban, és hatalmas harcban van a dobogós helyekért. Orbánék legközelebb január 10-én lépnek újra pályára a Bundesligában.

Orbán Willi csapattársa, Gulácsi Péter is a trópusokon tölti az ünnepeket családjával:

Minden meccsnap ünnepnek számít

