Robbie Keane távozik? Azonnal Angliába vinnék a Fradi edzőjét

December óta nem nyert bajnokit a Premier League-ben a Tottenham. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjére készülő csapat jelenleg csak egy pontra áll a kiesőhelytől a bajnokságban. Csütörtökön a Crystal Palace nyert 3-1-re a Spurs otthonában, a hazaiak teljesítménye annyira elkeserítő volt, hogy a drukkerek már a szünetben otthagyták a stadiont. Egy edzőt már kirúgott idén a gárda, Thomas Frankot három hete Igor Tudor váltotta, most tőle válhatnak meg. A jelöltek között előkelő helyen van a Tottenham klublegendája, a Ferencvárost irányító Robbie Keane.

Robbie Keane újra esélyes a Tottenham kispadjára Fotó: NurPhoto

Angol lapok szerint amennyiben azonnali hatállyal kirúgják Tudort, akkor már most a Fradi mesterét ültetnék le a kispadra, azaz rá várhatna a feladat, hogy benntartsa az élvonalban az Európa-liga legutóbbi győztesét. Hosszabbtávon három emberről beszélnek, Keane mellett Mauricio Pochettino és Roberto De Zerbi az esélyes, ám ők kiesés esetén biztosan nem csatlakoznának, a Ferencváros edzője az egyetlen, aki a másodosztályban is vállalná a klub irányítását.

⚪️ Igor Tudor's immediate future and the latest on #THFC's long-term search for a new manager.@JacobsBen pic.twitter.com/a9MTdPS7bx — GiveMeSport (@GiveMeSport) March 3, 2026

Robbie Keane fizethet, ha távozik

A Ferencváros mesterének nevét Igor Tudor kinevezése előtt is bedobták az angolok. Akkor az M4 Sport riportere rákérdezett erre az ír szakembernél, aki kijelentette, pletykákkal nem foglalkozik, majd le is zárta a beszélgetést. Annyi bizonyos, hogy a Fradi decemberben hosszabbította meg a szakember szerződését. Amint azt a Metropol korábban megírta, a szerződés rendelkezik arról, hogy az edző mekkora összegért "vásárolhatja ki magát" a megállapodásból. Ez általában a tréner 4-6 havi fizetése lehet, tehát ennyit kellene fizetnie a Tottenhamnek, vagy a szakembernek a Ferencváros számlájára.

Robbie Keane két időszakban, összesen nyolc évig volt a londoni klub játékosa, ugyanakkor kérdéses, hogy a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntő előtt elhagyná-e Magyarországot.