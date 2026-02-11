Aggasztó hír jött a Fradi edzőjéről, megszólalt Robbie Keane barátja

Újra aggódhatnak a Fradinál Robbie Keane vezetőedző miatt. A csapat jelenleg az Európa-liga egyenes kieséses szakaszára készül, érzékeny veszteség lenne, ha éppen most veszítené el az ír szakembert. Márpedig Keane korábbi csapata, a Tottenham éppen edzőt keres, s vannak olyanok, akik szerint a klublegenda lenne az ideális választás.

Robbie Keane decemberben hosszabbított szerződést a Fradinál Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A Tottenham kedden a Newcastle ellen kapott ki a bajnokságban, s noha a csapat nyolcaddöntős a Bajnokok Ligájában, elfogyott a türelem, Thomas Frank edzőnek hét hónap után mennie kell. A dán szakember hazájában már arról írnak, hogy a Tottenham klublegendája, Robbie Keane lehetne az utód. Erről beszélt a korábbi kiváló csatár angliai csapattársa, barátja is.

Nekem egy szakember a favoritom, aki ismeri a klubot, játszott itt, sok örömöt szerzett a szurkolóknak és tudja mit jelent belépni a Spurs öltözőjébe. Tapasztalatával képes lehet arra, hogy gyorsan elérje, hogy mindenki egy irányba tartson. Ez az ember pedig Robbie Keane

- mondta Michael Dawson, a Tottenham korábbi védője.

Keane játékoskarrierje a londoni együttesben csúcsosodott ki, összesen nyolc szezonban volt a Tottenham játékosa, a drukkerek kedvence.

Nagy pénzt kaphat a Fradi

Az ír szakember tavaly január óta a Fradi edzője, 2025 decemberében hosszabbította meg szerződését. Ha most most kivásárolná a Tottenham, akkor a Fradi garantáltan sok pénzt kapna érte. Más kérdés, hogy edzőt kellene keresni Keane helyére.