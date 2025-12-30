RETRO RÁDIÓ

A Fradi nem nyugodhat meg, sztárcsapathoz csábítják Robbie Keane-t

A Ferencváros edzője iránt Angliában is egyre nagyobb az érdeklődés. Már egy topcsapat élén is szívesen látnák Robbie Keane-t.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 19:00
Robbie Keane Tottenham Fradi

Hiába a szerződéshosszabbítás, a Fradi továbbra sem érezheti teljes biztonságban magát Robbie Keane jövőjét illetően. A zöld-fehérek vezetőedzője ugyan nemrég kötelezte el magát a klub mellett, ám az idei, figyelemre méltó Európa-liga-szereplés miatt számos külföldi együttes felfigyelt rá. Ezúttal korábbi sikereinek helyszínéről csábítják.

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, több külföldi klub érdeklődését is felkeltette
Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, több külföldi klub érdeklődését is felkeltette / Fotó: Hegedüs Róbert

Angliában egyre többet beszélnek Keane munkájáról, különösen a Tottenhamnél, amely nem éppen legszebb időszakát éli. A Spurs korábbi játékosa, Ramon Vega a TalkSportnak adott nyilatkozatában nem kertelt: szerinte mihamarabb új edzőre lenne szüksége a csapatnak, és a megoldást Magyarországon kell keresni:

Felmerül a kérdés, ki lehetne jó erre a feladatra? Nekem már van egy javaslatom, Robbie Keane! Kiválóan végzi a munkáját a Ferencvárosnál, a Rangerst is megverték az Európa-ligában

– fogalmazott a focista.

Képes ennek ellenállni Robbie Keane?

Az ír tréner személye a Tottenham számára nem ismeretlen: játékosként klubikon volt Észak-Londonban, így pontosan tisztában van az elvárásokkal és a környezettel. A nemzetközi porondon elért eredményei pedig azt bizonyítják, hogy szakmailag készen állhat az angol élvonalra. Hiszen az Európa-ligában szerényebb kerettel is képes volt felvenni a harcot olyan elitklubokkal is, mint például a Fenerbahce vagy a Salzburg.

Noha az ír szakember nemrég kötelezte el magát újra a zöld-fehérekhez, illetve többször hangsúlyozta, mennyire jól érzi magát Budapesten, a Premier League vonzereje megkérdőjelezhetetlen. Keane korábban maga is úgy nyilatkozott: a futball világában sosem lehet előre tudni, mit hoz a jövő. 

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu