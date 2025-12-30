A Fradi nem nyugodhat meg, sztárcsapathoz csábítják Robbie Keane-t
A Ferencváros edzője iránt Angliában is egyre nagyobb az érdeklődés. Már egy topcsapat élén is szívesen látnák Robbie Keane-t.
Hiába a szerződéshosszabbítás, a Fradi továbbra sem érezheti teljes biztonságban magát Robbie Keane jövőjét illetően. A zöld-fehérek vezetőedzője ugyan nemrég kötelezte el magát a klub mellett, ám az idei, figyelemre méltó Európa-liga-szereplés miatt számos külföldi együttes felfigyelt rá. Ezúttal korábbi sikereinek helyszínéről csábítják.
Angliában egyre többet beszélnek Keane munkájáról, különösen a Tottenhamnél, amely nem éppen legszebb időszakát éli. A Spurs korábbi játékosa, Ramon Vega a TalkSportnak adott nyilatkozatában nem kertelt: szerinte mihamarabb új edzőre lenne szüksége a csapatnak, és a megoldást Magyarországon kell keresni:
Felmerül a kérdés, ki lehetne jó erre a feladatra? Nekem már van egy javaslatom, Robbie Keane! Kiválóan végzi a munkáját a Ferencvárosnál, a Rangerst is megverték az Európa-ligában
– fogalmazott a focista.
Képes ennek ellenállni Robbie Keane?
Az ír tréner személye a Tottenham számára nem ismeretlen: játékosként klubikon volt Észak-Londonban, így pontosan tisztában van az elvárásokkal és a környezettel. A nemzetközi porondon elért eredményei pedig azt bizonyítják, hogy szakmailag készen állhat az angol élvonalra. Hiszen az Európa-ligában szerényebb kerettel is képes volt felvenni a harcot olyan elitklubokkal is, mint például a Fenerbahce vagy a Salzburg.
Noha az ír szakember nemrég kötelezte el magát újra a zöld-fehérekhez, illetve többször hangsúlyozta, mennyire jól érzi magát Budapesten, a Premier League vonzereje megkérdőjelezhetetlen. Keane korábban maga is úgy nyilatkozott: a futball világában sosem lehet előre tudni, mit hoz a jövő.
