Emlékszel még a villanykapcsolós szavazásra? - Retró képgaléria a tévézés aranykorából

Emlékszel még arra az időre, amikor egy tévéműsor sorsa nem SMS-eken vagy applikációkon múlt, hanem azon, hány izzó gyulladt fel egyszerre az országban? 1968 és 1971 között a magyar nézők egészen különleges módon voksoltak: ha elhangzott a kedvenc előadó neve, felkapcsolták a lakás összes lámpáját, és bekapcsolták a háztartási gépeket is. A hirtelen megugró áramfogyasztás mutatta meg, ki nyerte el leginkább a közönség tetszését. Mutatjuk a retró szavazás különleges időszakát!

Retró szavazás: Úri utca, a Magyar Villamos Művek Országos Villamos Teherelosztójának (OVT) vezérlőterme a 72. számú házból megközelíthető pincerendszerben. Mikrofonnal Moldoványi Ákos riporter. A felvétel a Riporter kerestetik vetélkedő döntőjekor, a villanykapcsolós szavazáskor készült. 1971 Fortepan / Szalay Zoltán

Retró szavazás a Ki mit tudon - így döntötték el a nézők, ki legyen a nyertes

A rendszer lelke a Magyar Villamos Művek Országos Villamos Teherelosztója volt, ahol a szakemberek folyamatosan figyelték az országos terhelési adatokat. A fogyasztási görbék látványos kilengései jelezték, melyik név váltotta ki a legnagyobb lelkesedést. A módszer egyszerre volt kreatív és a maga korában kifejezetten modern: a technika és a szórakoztatás sajátos találkozása.

A villanykapcsolós szavazás több népszerű műsorban is megjelent. A legendás Táncdalfesztivál idején egész utcák és lakótelepek borultak fénybe egy-egy sláger után. A Ki Mit Tud? adásaiban pedig családok ezrei ültek izgatottan a képernyő előtt, készen arra, hogy a megfelelő pillanatban „rákapcsoljanak”. A nappalikban egyszerre nyúltak a kapcsolókhoz, mintha egy ország lélegzett volna együtt.

A korszakról fennmaradt archív fotók különleges hangulatot árasztanak: mosolygó családok, felkapcsolt csillárok, működésbe hozott porszívók és vasalók – mindez egy televíziós pillanat kedvéért. A képek nemcsak egy technikai kuriózumot idéznek fel, hanem azt az összetartozás-élményt is, amely a közös tévézésből fakadt.

Ma már elképzelhetetlen lenne, hogy háztartási gépekkel döntsünk egy verseny sorsáról, mégis van valami megható ebben az ötletben. A villanykapcsolós szavazás, egy azóta letűnt korszak különleges élménye volt.