Ukrán aranykonvoj: megszólaltak a németek a rejtélyes szállítmányának eredetéről
A Bild is írt a rejtélyes ukrán aranykonvojról. A németek nem hagyták szó nélkül a dolgot.
A legolvasottabb német napilap, a Bild is fontos témaként számolt be arról, hogy a NAV emberei Magyarországon lecsaptak két ukrán pénzszállító autóra, amelyben több tízmillió dollárt és eurót vittek készpénzben, valamint aranyrudak is sorakoztak a raktérben. A német lap online kiadása a Facebookon is megosztotta az erről szóló írását, amelyre a Ripost által hétfőn írt cikk megjelenésekor közel 2500 reakció érkezett, és amelyhez 1100-nál is többen szóltak hozzá.
Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a lefoglalt ukrán aranykonvojról is:
Egyelőre nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.
A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.
Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni
– közölte Orbán Viktor.
A német embereknek van egy megfejtése
Az ukrán aranykonvojról szóló Bild cikk, hamar az olvasók kedvenc témája lett. Az akciófilmekbe illő történetet rengetegen lájkolták és kommentelték. A hozzászólok túlnyomó többsége nevetségesnek és egyben felháborítónak is tartja, hogy a XXI. században így szállítanak az ukránok csillagászati mennyiségű összegeket. A legjobb kommentek közül szemezgettünk:
- „Az a mi befizetett adónk volt, amire nekünk jobban szükségünk lenne, mint nekik!”
- „Így igaz! Ukrajna egy végtelenségig korrupt ország!”
- „Ez német adópénz!”
- „Hol van a politikusaink reakciója? Hol van a sajtóban a felháborodás?”
- „Ilyen üzemanyagárak mellett, jól fel lehetne használni...”
- „Az ukránok luxusautóit elnézve, nem lep meg ez a dolog...”
- „...És folyamatosan könyörög nekünk (Zelenszkij)”
- „Ez az Magyarország! Ne hagyd magad úgy becsapni, mint a többiek!”
- „Ez Németország pénze kokainra!”
- „A kemény munkával megkeresett pénzünket szállították!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre