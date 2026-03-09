RETRO RÁDIÓ

Ukrán aranykonvoj: megszólaltak a németek a rejtélyes szállítmányának eredetéről

A Bild is írt a rejtélyes ukrán aranykonvojról. A németek nem hagyták szó nélkül a dolgot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 13:58
ukrán aranykonvoj Németország pénz

A legolvasottabb német napilap, a Bild is fontos témaként számolt be arról, hogy a NAV emberei Magyarországon lecsaptak két ukrán pénzszállító autóra, amelyben több tízmillió dollárt és eurót vittek készpénzben, valamint aranyrudak is sorakoztak a raktérben. A német lap online kiadása a Facebookon is megosztotta az erről szóló írását, amelyre a Ripost által hétfőn írt cikk megjelenésekor közel 2500 reakció érkezett, és amelyhez 1100-nál is többen szóltak hozzá.

-
Nagy mennyiségű aranyat is szállítottak az ukrán konvojban. (Fotó: Koszticsák Szilárd – Képünk illusztráció)

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a lefoglalt ukrán aranykonvojról is: 

Egyelőre nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.

A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.

Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni 

– közölte Orbán Viktor.

A német embereknek van egy megfejtése

Az ukrán aranykonvojról szóló Bild cikk, hamar az olvasók kedvenc témája lett. Az akciófilmekbe illő történetet rengetegen lájkolták és kommentelték. A hozzászólok túlnyomó többsége nevetségesnek és egyben felháborítónak is tartja, hogy a XXI. században így szállítanak az ukránok csillagászati mennyiségű összegeket. A legjobb kommentek közül szemezgettünk:

  • „Az a mi befizetett adónk volt, amire nekünk jobban szükségünk lenne, mint nekik!”
  • „Így igaz! Ukrajna egy végtelenségig korrupt ország!”
  • „Ez német adópénz!”
  • „Hol van a politikusaink reakciója? Hol van a sajtóban a felháborodás?”
  • „Ilyen üzemanyagárak mellett, jól fel lehetne használni...”
  • „Az ukránok luxusautóit elnézve, nem lep meg ez a dolog...”
  •  „...És folyamatosan könyörög nekünk (Zelenszkij)”
  • „Ez az Magyarország! Ne hagyd magad úgy becsapni, mint a többiek!”
  • „Ez Németország pénze kokainra!”
  • „A kemény munkával megkeresett pénzünket szállították!”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu