Ruszin-Szendi Romulusz nem ígéri, hogy Magyar Péter nem viszi háborúba az országot

Már beszélt arról, hogy mindenkit berántana katonának, ezt újból megerősítette. Ruszin-Szendi Romuluszt egy fórumon kérdezték, hogy tényleg háborúba kerülne-e Magyarország, ha nem a kormánypártokra szavazunk . A válasza korántsem volt megnyugtató.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 14:36
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter Tisza Párt

Az Ellenpont értesülései szerint Ruszin-Szendi Romulusz nem tagadta, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén háborúba vinné Magyarországot. A portál által bemutatott nyilatkozatok, megnyilvánulások alapján Magyar Péter és a Tisza Párt egyértelműen a háború oldalán áll.

Ruszin-Szendi Romulusz nem tagadja, hogy Magyar Péter háborúba vinné az országot
Ruszin-Szendi Romulusz nem tagadta, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén háborúba vinné Magyarországot. Fotó: Facebook

Fiatalok kérdezték Ruszin-Szendi Romuluszt, háborúba viszi-e Magyar Péter az országot, ő nem tagadta

Az Ellenpont szerint Ruszin-Szendi Romulusz nem tudta azt mondani, hogy Magyarország senkivel nem kerül háborúba a Tisza Párt választási győzelme esetén. Ezután hozzátette, hogy ilyet még a kampányban sem tudnak megígérni ("túl súlyos, túl valóságos ahhoz, hogy kampányban használják"). A lap szerint ez értelmezhető úgy is, hogy a Tisza Párt elkötelezte magát Ukrajna támogatása mellett. Akkor is, ha ez azt jelenti, hogy Magyarországnak háborúba kell mennie.

Ruszin-Szendi Facebook oldalán tette közzé válaszát, amit egy fiatal kérdésére adott az egyik fórumán. A kérdés így szólt:

Tábornok úr, igaz az, hogy ha nem a kormányra szavazunk, akkor háborúba kerül az ország?

A volt vezérkari főnök válasza egyáltalán nem volt biztató, ugyanis egy pillanatra sem tagadta, hogy ez így van. A posztjában ugyanis azt írja:

Láttam a szemekben az aggodalmat. És erre csak egy őszinte választ lehet adni. Ne féljenek. Magyarország biztonsága nem kampányüzenet kérdése. Nem egy választási eredmény dönti el, hogy az ország háborúba kerül-e.

Ha a Tisza tényleg nem háborúpárti lenne, a kérdésre egyszerűen nemmel is válaszolhatott volna. Ráadásul Kéri László, Magyar Péter főtanácsadója, akit Radnai Márk, a Tisza alelnöke az első tiszásnak nevezett, bevallotta, hogy a Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, azaz hogy a háború mellé álljon.

Csak a Fidesszel és Orbán Viktorral tudunk a béke oldalán maradni A Tisza párt az ukránok oldalán áll. #metropol #Debrecen #Béke #HáborúEllen #BékétAkarunk #NoWar #PeaceNow #StopWar #CivilHang #UtcánAVélemény

