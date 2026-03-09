RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: „Magyar Péter ne álszenteskedjen”

Szentkirályi Alexandra ismét rávilágított a lényegre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 14:50
Módosítva: 2026.03.09. 14:53
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti jelöltje megmutatta a valóságot az ukrán olajblokád és közel-keleti háború vonzataként bekövetkező kőolaj árának kiugrásáról. Rámutatott, ha az energia drágul, minden drágul.

Szentkirályi Alexandra ismét rávilágított a lényegre / Fotó: Facebook

Orbán Viktor szerint most két dologra van szükség. Az első: fel kell függeszteni az orosz energiát tiltó brüsszeli szankciókat. A második: meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek. Ennek kapcsán hétfő délután kormányülés lesz, döntések is várhatóak.

Magyar Péter pedig ne álszenteskedjen, maradjon inkább csöndben azok után, hogy a Tisza Párt támogatta azt, hogy jöjjünk le az összes orosz energiahordozóról, támogatják Ukrajna háborús erőfeszítéseit, egyáltalán nem szólaltak meg hetekig azzal kapcsolatban, hogy az ukránok elzárták a kőolajat, tehát innentől kezdve ők Zelenszkij oldalán állnak, úgyhogy inkább Magyar Péter maradjon csöndben ebben a helyzetben.

- mutatott rá Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán megosztott videójában.

 

 

 

