Sikerült a főpróba Kazincbarcikán a Fidesznek, felsült a Tisza és a manipulációs kerekasztal

Kazincbarcikán a Fidesz jelöltje nyerte az időközi választást egy erősen ellenzéki városban. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az eredmény több ellenzéki állítást is megkérdőjelez, írja a Magyar Nemzet.

Győzött a fideszes jelölt kazincbarcikán, ez sok baloldali újságíró szakmai felkészültségét megkérdőjelezi. Fotó: Markovics Gábor

A 444.hu sem látta a Fidesz győzelmét Kazincbarcikán

Váratlan győzelmet aratott a Fidesz-KDNP Kazincbarcikán az időközi választáson. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be győzelmet a Fidesz. A kazincbarcikai volt az utolsó időközi választás az áprilisi országgyűlési választások előtt. Deák Dániel a videójában kiemelte, hogy Kazincbarcika egy ellenzéki fellegvár, ahol már tizenhat éve nem nyertek a Fidesz jelöltjei.

A győzelem súlyát tovább növeli, hogy az ellenzéki jelölt nyíltan szimpatizált a Tisza Párttal, és a helyi Tisza-szervezet is támogatta őt.

Az elemző példaként említette, hogy a 444.hu vasárnap reggel még arról írt, hogy a településen a Fidesz a harmadik erő, miközben a választás végül más eredményt hozott.

Az elemző hozzátette:

A kazincbarcikai győzelem rávilágít arra is, hogy a Medián és a hozzá hasonló balos közvélemény-kutatók nem mondanak igazat, hiszen ha valóban húsz százalékponttal vezetne a Tisza országosan, akkor egy egyébként ellenzéki városban, egy ellenzéki körzetben sem tudna nyerni a Fidesz jelöltje.

Felmerül a kérdés, vajon a 444.hu újságírói mennyire alkalmasak a szakmájukra?



Ami még kellemetlenebb: a megalázó eredmény után minden fórumon igyekeztek tagadni a tiszások (meg persze a velük szimpatizáló média, köztük a 444.hu, a 24.hu és a Telex) , hogy a 3. helyen végző hölgy tiszás volna. A helyi Tisza Sziget Facebook-oldalán korábban megjelent fotó azonban éppen Séllyei Erzsébetet (a kép jobb szélén) ábrázolja, amint egy tiszás fotókeretbe kapaszkodik, Kazincbarcika és Térsége TISZA Sziget tagja. (Vagy lehet, hogy már ki is tették?)