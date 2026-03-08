Hatalmas Fidesz győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson
Jó hírt közölt Orbán Viktor.
Március 8-án időközi önkormányzati választást volt Kazincbarcikán. Az esemény politikai jelentőségét növelte a kormányfő korábbi, balmazújvárosi győzelemhez kötött értékelése és az, hogy a település hagyományosan ellenzéki beágyazottsága. De annak ellenére, hogy nem a Fideszt tartották a legesélyesebbnek, mégis egyértelmű győzelmet arattak.
Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson. Valóság vs. Tisza: 2:0. Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet.
- írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Újabb siker. A Fidesz nyerte Kazincbarcikán az időközi önkormányzati választást! 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet! A helyi Tisza-sziget tag, aki civilként indult, harmadik lett
- zárta bejegyzését Menczer Tamás.
