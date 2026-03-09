Topbűnözőt fogtak a magyar rendőrök

Topbűnözőt fogtak a rendőrök Fejér vármegyében. Az elkövető férfi kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt szerepelt a TOP 50-es körözési listán.

Topbűnöző kezén csattant a bilincs egy kápolnásnyéki építkezésen (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Topbűnöző rendőrkézen

Március 5-én fogták el a 48 éves férfit a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóságának Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztályának a munkatársai. A férfi azután került fel a Top 50-es körözési listára, miután a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja körözést rendelt el a férfi ellen, amiért nem vonult be a megadott időre. A férfit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntett elkövetése miatt ítélték jogerős szabadságvesztésre.

A most elfogott személy közel 10 hónapig rejtőzködött, nyomokat szinte alig hagyva maga után. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztály nyomozói azonban megtalálták azt a pár szálat, ami végül elvezetett a bűnelkövetőhöz. A rendőrök egy kápolnásnyéki építkezésen csaptak le a bujkáló férfira, akit elfogtak és előállítottak. Az intézkedést követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztésének letöltését – szól a police.hu közleménye.