Megfagyott a levegő A Nagy Duett színpadán, ennek a párosnak kellett távozni
A Nagy Duett kiesői mindenkinek hiányozni fognak.
A TV2 nagy sikerű műsorának vasárnap esti negyedik élő adásában folytatódott a harc. A zsűri és a közönség szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend. A Nagy Duett kiesői mellett az is kiderült, kik ünnepelhettek biztos továbbjutóként, és kiknek kellett remegő lábakkal várniuk az ítéletet.
A Nagy Duett kiesői: ki jutott tovább?
A nap győztese Gesztesi Panka és Kovács Áron lett,
míg a biztos továbbjutók között elhangzott Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr., Vastag Csaba és Domján Evelin, Péter Srámek és Gáspár Bea neve is. A mezőny rendkívül erős volt, így minden döntés fokozott feszültséget hozott.
Zsűridöntés a végjátékban
A zsűri szavazata végül Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi számára hozott megkönnyebbülést, így ők folytathatták a versenyt.
A vasárnap esti adás végén végül Tolvai Reni és Lakatos László párosa távozott a versenyből.
