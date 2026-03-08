Megfagyott a levegő A Nagy Duett színpadán, ennek a párosnak kellett távozni

A TV2 nagy sikerű műsorának vasárnap esti negyedik élő adásában folytatódott a harc. A zsűri és a közönség szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend. A Nagy Duett kiesői mellett az is kiderült, kik ünnepelhettek biztos továbbjutóként, és kiknek kellett remegő lábakkal várniuk az ítéletet.

Ők A Nagy Duett kiesői / Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett kiesői: ki jutott tovább?

A nap győztese Gesztesi Panka és Kovács Áron lett,

míg a biztos továbbjutók között elhangzott Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr., Vastag Csaba és Domján Evelin, Péter Srámek és Gáspár Bea neve is. A mezőny rendkívül erős volt, így minden döntés fokozott feszültséget hozott.

Zsűridöntés a végjátékban

A zsűri szavazata végül Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi számára hozott megkönnyebbülést, így ők folytathatták a versenyt.