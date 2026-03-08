RETRO RÁDIÓ

Megfagyott a levegő A Nagy Duett színpadán, ennek a párosnak kellett távozni

A Nagy Duett kiesői mindenkinek hiányozni fognak.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 22:53
tv2 a nagy duett kieső páros

A TV2 nagy sikerű műsorának vasárnap esti negyedik élő adásában folytatódott a harc. A zsűri és a közönség szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend. A Nagy Duett kiesői mellett az is kiderült, kik ünnepelhettek biztos továbbjutóként, és kiknek kellett remegő lábakkal várniuk az ítéletet.

a nagy duett kiesői
Ők A Nagy Duett kiesői / Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett kiesői: ki jutott tovább?

A nap győztese Gesztesi Panka és Kovács Áron lett, 

míg a biztos továbbjutók között elhangzott  Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr., Vastag Csaba és Domján Evelin, Péter Srámek és Gáspár Bea neve is. A mezőny rendkívül erős volt, így minden döntés fokozott feszültséget hozott.

Zsűridöntés a végjátékban

A zsűri szavazata végül Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi számára hozott megkönnyebbülést, így ők folytathatták a versenyt.

A vasárnap esti adás végén végül Tolvai Reni és Lakatos László párosa távozott a versenyből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu