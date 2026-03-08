Ezt hallanod kell: Pákó így mondja a köszönömöt franciául és németül - Videó

Lapite Oludayo, ismertebb nevén Fekete Pákó évek óta magára vonja a figyelmet, ha megjelenik valamilyen műsorban. Jól lehet évek óta Magyarországon él, sőt még a magyar állampolgárságot is megszerezte, de a nyelvet még mindig töri. Ennek ellenére egy csupa szív és kedves ember. Egy jelenség, mindig belopja magát a tévénézők szívébe magát.

Fekete Pákó most hétről hétre A Nagy Duett színpadán bizonyítja énektudását. A műsorban megfogadta, hogy minden héten más nyelven fog köszönetet mondani a zsűri értékeléséért. Pákó nagy bajban volt, rendesen megküszködött azzal, hogy elmondja a köszönömöt különböző nyelveken.