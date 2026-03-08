Elárulta a hosszú élet titkát egy 100 éves nő
Kikotyogta hosszú életének titkát egy nagymama, aki nemrég ünnepelte 100. születésnapját. Még lányai sem akarták, hogy elárulja ezt a 2 dolgot.
A hosszú élet titkát még a tudósok sem igazán tudták megfejteni, azonban, akik elérik a 100 éves kort néha-néha elkotyogják saját trükkjeiket.
Két dolognak tulajdonítja a hosszú életét a nagymama
Joan Eichner, aki nemrég töltötte be a 100. életévét, felfedte hosszú életének titkát. A nő, aki februárban ünnepelte születésnapját a dallasi Moody Family YMCA-ban (egészségügyi és fitneszközpontban), elárulta, hogy hosszú élete két dolognak köszönhető.
Gyakran mondom, hogy bor és csokoládé, de a lányaim azt mondták: »Ne mondd ezt, hiszen egy egészségügyi központba jársz!«
– mondta a százéves nő.
Hosszú életét fitneszprogramjának is tulajdonította, amely magában foglalja a heti három vizes edzését.
Szeretem a vizet, de szeretem a barátságokat is. Reggelente, miután úsztunk a medencében, itt ülünk a sarokban, kávézunk és beszélgetünk
– mesélte.
Eichner 30 évvel ezelőtt csatlakozott a YMCA-hoz, miután Angliából Texasba költözött, hogy közel legyen az unokáihoz, akik szintén élvezik a vizet, és elkezdtek úszni.
Ha reggel nem akarsz kikelni az ágyból, kelj fel, és ne add fel. Ez a legjobb, amit mondhatok
– tanácsolta a nagymama.
Elárulta azt is, hogy kora ellenére egyáltalán nem érzi magát idősnek. Szeret élni, és kipróbálni mindent, amit lát, így ez viszi előre nap mint nap – írta a People.
