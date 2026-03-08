RETRO RÁDIÓ

Elárulta a hosszú élet titkát egy 100 éves nő

Kikotyogta hosszú életének titkát egy nagymama, aki nemrég ünnepelte 100. születésnapját. Még lányai sem akarták, hogy elárulja ezt a 2 dolgot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 22:00
hosszú élet titka százéves kor időskori egészség

A hosszú élet titkát még a tudósok sem igazán tudták megfejteni, azonban, akik elérik a 100 éves kort néha-néha elkotyogják saját trükkjeiket.

Elárulta a hosszú élet titkát egy nagymama.
Elárulta a hosszú élet titkát egy nagymama Képünk illusztráció/Fotó: pexels.com

Két dolognak tulajdonítja a hosszú életét a nagymama

Joan Eichner, aki nemrég töltötte be a 100. életévét, felfedte hosszú életének titkát. A nő, aki februárban ünnepelte születésnapját a dallasi Moody Family YMCA-ban (egészségügyi és fitneszközpontban), elárulta, hogy hosszú élete két dolognak köszönhető.

Gyakran mondom, hogy bor és csokoládé, de a lányaim azt mondták: »Ne mondd ezt, hiszen egy egészségügyi központba jársz!«

– mondta a százéves nő.

Hosszú életét fitneszprogramjának is tulajdonította, amely magában foglalja a heti három vizes edzését.

Szeretem a vizet, de szeretem a barátságokat is. Reggelente, miután úsztunk a medencében, itt ülünk a sarokban, kávézunk és beszélgetünk

– mesélte.

Eichner 30 évvel ezelőtt csatlakozott a YMCA-hoz, miután Angliából Texasba költözött, hogy közel legyen az unokáihoz, akik szintén élvezik a vizet, és elkezdtek úszni.

Ha reggel nem akarsz kikelni az ágyból, kelj fel, és ne add fel. Ez a legjobb, amit mondhatok

– tanácsolta a nagymama.

Elárulta azt is, hogy kora ellenére egyáltalán nem érzi magát idősnek. Szeret élni, és kipróbálni mindent, amit lát, így ez viszi előre nap mint nap – írta a People.

 

