Ez a hosszú élet titka egy 104 éves nő szerint – Meg fog lepni a válasz!

A hosszú élet titka a jó és a rossz keverése – állítja egy 104 éves nő. Sokan keresik a választ arra, hogyan lehetne meghosszabbítani az életünket, most pedig egy száz éven felüli asszony osztja meg tapasztalatait.

A csokoládé lehet a hosszú élet titka a nő szerint – Fotó: Shutterstock

Most elmondja a 104 éves nő, miben rejlik a hosszú élet titka

Az 1921-ben született Elizabeth Milner decemberben ünnepelte 104. születésnapját, amelyet az angol Newmarket nevű városban lévő idősek otthonában tartott, ahol jelenleg is lakik.

Milner elmondta, hogy szeretteivel együtt töltötte a napot, és egy kellemes délutáni teapartin vettek részt. Amikor arról kérdezték, hogy mi vezetett hosszú életéhez, a több mint százéves nő elmondta, hogy szerinte ez összefüggésben lehet két kedvenc ételével.

A nő több mint egy évszázaddal ezelőtt született a skóciai Dundee-ben. Később, 1944-ben feleségül ment egy Alfred nevű férfihoz, és végül két közös gyermekük született. Milner az idősek otthonában továbbra is élvezi a sütést és a kötést.

Hannah Nurse, a Care UK Kentford Manor idősek otthonának vezetője elmondta, hogy igazán különleges volt, hogy közösen köszönthették fel Milnert a fontos évfordulóján.

Nagyon izgatottak voltunk, hogy egy ilyen örömteli napot ünnepelhettünk Elizabethtel. A Kentford Manor szeretett lakójaként csodálatos volt vele és családjával megünnepelni ezt a hatalmas mérföldkövet.

Elizabeth Milner elmondta, sok zöldséget fogyaszt, a kedvenc nassolnivalója pedig a csokoládé. A 104 éves asszony úgy véli, ez a két étel játszott kulcsszerepet abban, hogy ilyen sokáig éljen – írja a People.