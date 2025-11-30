Ebben az étkezési szokásban rejlik a hosszú élet titka? A szakértő most elárulja

Egy ismert orvos, oktató és podcast-műsorvezető rámutatott egy egyszerű szokásra, amely „lehet a hosszú élet titka”. Dr. Mark Hyman orvos gyakran oszt meg egészségügyi tanácsokat több millió követőjével a közösségi média platformokon.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kedden egy japán étkezési szokásról beszélt hatalmas rajongótáborának. Elmondta: „A „hara hachi bu” egy ősi szokás Japán Okinawa szigetéről, ahol az emberek a Földön a leghosszabb és legegészségesebb életet élik. Mi a titkuk? Abbahagyják az evést, amikor 80%-os a telítetségérzetük!”

Továbbá kifejtette, hogy kutatások bizonyították, hogy a 80%-os teltségérzetig való evés „növeli a hosszú élettartamot, csökkenti a krónikus betegségek kockázatát és javítja az emésztést”. Folytatta: „Ez a kis változás segít megelőzni a túlevést és támogatja a kiegyensúlyozott anyagcserét.”

Dr. Hyman megjegyezte, hogy ez a megközelítés „megtanít minket tisztelni természetes éhségjelzéseinket – ez egy fontos tanulság a tudatos étkezésről”. Emellett segít csökkenteni a gyulladásokat is, amelyeket a túlevés válthat ki, és amelyek számos egészségügyi problémához vezethetnek.

Az ismert orvos azt tanácsolja, hogy az emberek maguk is alkalmazzák ezt az egyszerű gyakorlatot azáltal, hogy lassan fogyasztják az ételt, mivel a testnek időre van szüksége, hogy érzékelje a teltséget, és kisebb adagokat tálaljanak – rámutatva, hogy ha valódi éhség marad, akkor mindig lehet még egy adagot enni. Azt is javasolja, hogy tudatosan együnk, és „koncentráljunk minden falatra, élvezzük az ízeket, hogy növeljük az elégedettséget” - írja a Mirror.