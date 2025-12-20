Busz és autó szaladt egymásba, három élet került veszélybe
Kisbusszal karambolozott egy személyautó a 4-esen, Törökszentmiklósnál.
Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 118-as kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós térségében. A nagyobb járműbe három utas beszorult, őket a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a hátsó ajtó levágását követően emelték ki. Az egységek mellett a mentők is a helyszínen dolgoznak - írja a Katasztrófavédelem.
