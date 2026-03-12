RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent

A miniszterelnök is szorít a Fradi sikeréért. Orbán Viktor egy zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 21:54
európa liga Braga Orbán Viktor FTC

Csütörtökön a labdarúgó Európa-ligában is megkezdődtek a nyolcaddöntős párharcok. A Fradi a portugál Braga ellen lép pályára a Groupama Arénában.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

FTC-Braga: Orbán Viktor zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent

Mint az ismert a miniszterelnök imádja a labdarúgást, és szorít az Európa Ligában nagyon jól szereplő Ferencvárosnak. A meccs közben Orbán Viktor egy zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent:

Száz kisleány, egy gólra vár!

- írja a kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu