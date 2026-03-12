Orbán Viktor zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent
A miniszterelnök is szorít a Fradi sikeréért. Orbán Viktor egy zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent.
Csütörtökön a labdarúgó Európa-ligában is megkezdődtek a nyolcaddöntős párharcok. A Fradi a portugál Braga ellen lép pályára a Groupama Arénában.
Mint az ismert a miniszterelnök imádja a labdarúgást, és szorít az Európa Ligában nagyon jól szereplő Ferencvárosnak. A meccs közben Orbán Viktor egy zöld-fehér szurkolóknak kedves sorokkal üzent:
Száz kisleány, egy gólra vár!
- írja a kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
